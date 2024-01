El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los medios de comunicación por el tratamiento de la información respecto al presunto atentado con drones contra pobladores en la localidad de Buenavista de los Hurtado, en el municipio de General Heliodoro Castillo (Tlacotepec), en la región de la Sierra de Guerrero, así como a otros hechos de violencia acontecidos en dicha entidad.

Durante su conferencia de prensa matutina señaló directamente a Milenio, Radio Fórmula y Proceso, asegurando que buscan “magnificar todo lo que tiene que ver con la violencia, por algo será, que están desesperados”.

“Lo que hay que tener es paciencia, no dejarse engañar, esperar. Radio Fórmula, entre otros, Azucena Uresti, con lo de Guerrero, lo de los 30 fallecidos con drones. Todo el fin de semana tomando la declaración a un sacerdote, un defensor de derechos humanos, pero Radio Fórmula todo el día y todavía ayer en Orizaba, que fui a la conmemoración a recordar a los mártires de Río Blanco, el compañero periodista de Radio Fórmula, con la misma pregunta”, reclamó.

“Es magnificar todo lo que tiene que ver con la violencia, ya no les queda de otra, por algo será, que están desesperados, igual Proceso, porque es lo mismo, pero me están preguntando que qué cosa fue lo que sucedió, ya hay hasta un comunicado de la Fiscalía [General del Estado], sin embargo eso no lo toman en cuenta, eso no se ve, es que 30 muertos con drones en una comunidad de Tlacotepec, en la sierra de Guerrero”, insistió.

Asimismo, López Obrador reprobó que el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa comentara respecto a los actos de violencia en Guerrero, afirmando que era una hipocresía y una característica de las personas cercanas a los ideales de la derecha.

“Se mete en cuestiones de los que perdieron la vida en Guerrero y en el Estado de México, son muy hipócritas, esa es una característica de la derecha”, criticó López Obrador.

La Fiscalía General del Estado informó que pudo confirmar la muerte de cinco personas en la sierra de Tlacotepec y concluyó que fueron resultado del enfrentamiento entre los grupos delictivos Los Tlacos y La Familia Michoacana.

La Fiscalía guerrerense señaló, en un comunicado de prensa, que en relación con el presunto atentado que sufrieron 30 personas en la localidad de Buenavista de los Hurtado en Tlacotepec, comenzó de oficio una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso en contra de quien, o quienes resulten responsables en agravio de cinco personas.

Mencionó que la Policía Investigadora Ministerial realizó, el 5 de enero, las primeras investigaciones de campo en Buenavista de los Hurtado, donde entrevistó a los pobladores e hizo recorridos en diferentes zonas del municipio de Tlacotepec.

“Lo anterior, permitió obtener información fehaciente para establecer la existencia de restos óseos calcinados correspondientes a 5 personas en un vehículo incendiado y únicamente la comisión del delito de referencia”, enfatizó la FGE.

La Fiscalía estatal detalló que posteriormente personal de los servicios periciales arribó a la localidad, para realizar levantamiento y fijación de indicios. Sin embargo, solamente se localizó un vehículo incendiado, porque los restos óseos ya habían sido retirados por los habitantes de Tetela del Río.

La FGE ofreció a los familiares y habitantes de la localidad presentar la denuncia correspondiente y realizar la prueba de genética, para determinar la identidad de las víctimas, además de generar nuevas líneas de investigación, pero la oferta fue rechazada.

Precisó que después de entrevistas y recorridos en la localidad, no se obtuvo información respecto a personas heridas, desaparecidas o privadas de la libertad.

Afirmó que se tenía conocimiento que “dicho acontecimiento, derivó de la confrontación entre los grupos criminales de la Familia Michoacana y Los Tlacos, quienes mantienen una disputa por el control de la zona”.

La FGE agregó que su titular, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, así como el comandante de la Novena Región Militar, el General Enríquez Martinez López, llegaron al lugar de los hechos, para “supervisar directamente las actividades de procuración de justicia y de seguridad”.

La Fiscalía estatal informó que sus elementos continuarían en el área, para realizar las investigaciones de campo necesarias, además de las acciones de gabinete, para establecer mayores líneas de investigación que permitieran esclarecer lo sucedido.

En otros hechos, alrededor de las 21:00 horas del sábado 6 de enero seis personas muertas y al menos 13 heridas, fue el saldo que dejó un ataque a balazos en un palenque clandestino en Petatlán, en la región de la Costa Grande.

Un grupo de hombres armados dispararon contra los asistentes al palenque, donde se llevaban a cabo peleas de gallos. La Fiscalía estatal inició una carpeta de Investigación en contra de los responsables por el delito de homicidio doloso por arma de fuego, cometido en agravio de seis personas.

La FGE indicó, en un comunicado, que “al citado lugar llegaron presuntos integrantes del grupo criminal liderado por un objetivo generador de violencia, identificado como ‘El Gavilán’, quienes de acuerdo con los primeros datos de prueba recabados de testimoniales, agredieron con armas de fuego a personas integrantes de otro grupo delincuencial también identificado como generador de violencia en la región Costa Grande, conocido como ‘El Ruso de Petatlán’, ambos mantienen una disputa por el control de la zona”.

Por otra parte, alrededor de las 19:30 horas del mismo día, tres mujeres fueron asesinadas a balazos la noche del sábado en el municipio de Chilapa. Se trata de las hermanas Ángela y Mercedes, comerciantes de pollo al mayoreo. La segunda víctima también era maestra de preescolar de la Secretaría de Educación Pública.

La tercera víctima era su cuñada Ofelia Guzmán García, trabajadora de la delegación de Servicios Educativos Montaña Baja, con sede en Chilapa, y originaria del estado de Michoacán.

Según reportes policiacos, citados por el diario local El Sur, el ataque ocurrió cuando vecinos realizaban la ceremonia para levantar al “niño Dios”, afuera de una vivienda en el barrio de El Calvario, ubicado a las orillas de la ciudad y pegado a la colonia Los Pinos.

La comerciante Ángela ya había sido víctima de la violencia criminal en dicho municipio de la Montaña baja de Guerrero. El 16 de julio de 2016, uno de sus hijos, regidor de la Juventud del Ayuntamiento de Chilapa y postulado por el Partido Revolucionario Institucional, Miguel Ángel Salmerón Nava, fue interceptado y atacado a balazos, cuando circulaba en su vehículo, en la carretera Chilpancingo-Chilapa.

Cinco años después, el 2 de agosto de 2021, los cuerpos de sus otros dos hijos, Francisco Javier, de 28 años, y Rey, de 25, fueron hallados en un paraje en la periferia del mismo municipio, a un costado de una camioneta de su propiedad.