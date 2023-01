El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el mensaje que ofreció Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien dijo que convocará al comité de honor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, para determinar la sanción correspondiente por el plagio de la tesis y si retirará o no el título de Licenciada en Derecho a Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Está bien que informe, nada más que no hay nada concreto. Todo fue, como dirían los filósofos, puro choro mareador porque no hay nada concreto. ¿Condenar el plagio? Todo el mundo lo condena. Pero aquí es ‘hubo plagio o no hubo plagio’, dictaminar y presentar una denuncia.

“Está en la ley que si un caso se define legalmente y se resuelve judicialmente, se tiene que quitar el título. La SEP, si hay un juicio en el que se declara que se cometió es ilícito, puede quitar el registro, pero se requiere un proceso judicial”, añadió el Mandatario nacional, quien denunció que “todo quedó en el limbo”.