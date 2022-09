AMLO declara ‘día de luto nacional’ en octavo aniversario del caso Ayotzinapa; pide evitar violencia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que este 26 de septiembre es un día de luto nacional, al cumplirse el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, además de que consideró que los avances en las investigaciones han comenzado a romper con el pacto de silencio e impunidad en torno a dicho caso.

“Este día es de luto nacional porque se conmemoran ocho años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, ya se ha informado que vamos a continuar con la investigación, se está rompiendo el pacto de silencio y de impunidad, vamos a continuar haciendo justicia”, señaló en su conferencia de prensa de este lunes.

“Hay, como es natural, lógico, muchos intereses en juego. Hay quienes no quieren se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a los responsables, hay quienes quisieran que falláramos, que no cumplamos nuestro compromiso de justicia”.

El Mandatario garantizó el derecho a la libertad de expresión y de manifestación, pero al mismo tiempo convocó a hacerlo de manera pacífica.

“Porque no es nuevo, llevamos muchos años practicando la no violencia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Hay que seguir el ejemplo de quienes nos han enseñado a poner en práctica la resistencia civil pacífica, la no violencia”, agregó.

“O sea, no es tirar piedras ni bombas molotov, es protestar de manera pacífica, organizar al pueblo, y convencer. Se requieren de muchas fatigas. No es nada más que ‘esta es la fecha en la que vamos a manifestarnos y vamos a provocar violencia y ya’, no, esto es trabajo de todos los días, casa por casa, convencer en fábricas, colonias populares, en las escuelas, en la familia, en las plazas públicas”.