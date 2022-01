La Fiscalía General de la República (FGR) tiene una carpeta de investigación en curso en contra de la actual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, por el caso de la retención del 10% del salario a trabajadores de Texcoco cuando ella era alcaldesa de ese municipio entre 2013 y 2015. Dichos recursos se utilizaron para financiar ilegalmente a Morena, como ya confirmaron autoridades electorales y judiciales.

Funcionarios ministeriales confirmaron a Animal Político que la indagatoria se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR encabezada por José Agustín Ortiz Pinchetti, el cual instruyó, desde octubre pasado, la apertura de la indagatoria por presuntos ilícitos electorales.

En concreto, de acuerdo con las autoridades consultadas, en este caso se indaga la posible comisión del delito tipificado en el artículo 11 fracción V de la Ley General en Materia de Delitos Electorales el cual indica que se impondrá una penal de 2 a 9 años de prisión a quien:

“Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política”.

De acuerdo con la Fiscalía, la carpeta de investigación aún no se determina (resuelve) por lo que no es posible dar a conocer avances en torno a la misma, ni el detalle de las líneas de investigación que se adoptaron. Tampoco existe un plazo determinado para que el caso se resuelva. Si se reúnen los datos de prueba necesarios, la fiscalía presentaría una imputación ante un juez de control federal.

La investigación tuvo como punto de partida la denuncia que cinco senadores del PAN presentaron ante la Fiscalía el pasado 8 de septiembre de 2021 en contra de Delfina Gómez, de Horacio Duarte Olivares (actual titular de la Administración Federal de Aduanas), y de cuatro personas más, así como la vista que dio el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a la resolución del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización número INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX.

Lo que el INE confirmó en su investigación es que durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez como alcaldesa de Texcoco (de enero de 2013 a marzo de 2015) se retuvo el 10% del sueldo de más de medio millar de trabajadores del municipio de Texcoco por un monto que alcanzó los 12 millones 885 mil pesos. La retención de estos recursos y la posterior emisión de los cheques correspondientes fue autorizada por la actual titular de la SEP.

Tras una indagatoria, apoyada en información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el INE concluyó que por lo menos cuatro millones y medio de pesos de los recursos captados a través de ese “diezmo” fue destinado a gastos relacionados con el partido Morena, situación que constituye un mecanismo de financiamiento electoral ilegal y, potencialmente, la comisión de un delito. Del resto del dinero no existe claridad del destino, aunque en la indagatoria del INE se identificó que una parte de los recursos fue transferida a una empresa que factura operaciones simuladas.

En contra de dicha determinación Morena promovió un recurso de impugnación por lo que el caso fue turnado para su revisión al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuya Sala Superior ratificó el pasado 12 de enero y de manera unánime, la sanción impuesta al referido partido político por no haber informado la recepción de los referidos recursos.

De acuerdo con las autoridades consultadas, aunque la existencia de dicho financiamiento ilegal ha sido confirmada tanto por el INE como por el TEPJF, aun es necesario deslindar las responsabilidades de la entonces alcaldesa de Texcoco y del resto de las personas involucradas en las operaciones. Falta determinar si hubo una orden o instrucción de los funcionarios municipales para llevar a cabo estas operaciones y reunir los datos de prueba que permitan acreditarlo al menos de manera inicial.

En ocasiones anteriores la propia Delfina Gómez ha reconocido que sí existieron estas retenciones a los trabajadores, pero sostuvo que no fue una instrucción de ella o de sus funcionarios, sino respuesta a una petición de los propios servidores públicos que voluntariamente pidieron que se les descontara ese monto para que se destinara a distintos fines.

AMLO defiende a Delfina

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Delfina Gómez es víctima de una campaña en su contra “muy injusta”, y que detrás hay toda una intencionalidad política.

Sostuvo que la acusación que se le hace es que cuando fue presidenta municipal de Texcoco, trabajadores del Ayuntamiento aportaron recursos para el movimiento de Morena, “y entonces la acusan a ella de haberlos obligado y de haberse quedado con el dinero”.

“Esa denuncia contra la maestra se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México, yo recuerdo bien y no tuvo efecto”, dijo esta mañana durante su conferencia de prensa.

“Esa señora, esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo. Me siento orgulloso de que sea la Secretaría de Educación del gobierno federal (...) Ella sigue viviendo en Texcoco, en su misma casa, nada que ver con los que han actuado como secretarios de Educación Pública en otros tiempos”.

“Hay toda una campaña en todos los medios, hasta en los que supuestamente o todavía fingen ser independientes y progresistas y objetivos, profesionales. Nada, nada de eso. Hay toda una intencionalidad política detrás. Ah, y el Tribunal Electoral, lo mismo. Nada más que por respeto no hablo de que en esa campaña para gobernador, no hablo, hubo otra denuncia que no se le dio seguimiento de otro candidato”, dijo en alusión a Alfredo del Mazo.

No conocemos avances: senadores

De acuerdo con la senadora Xóchitl Gálvez, quien encabezó el grupo de senadores que presentó la denuncia en septiembre en contra de la titular de la SEP, hasta ahora no conocen algún avance en torno a las indagatorias que lleva a cabo la FGR, según confirmó a este medio los representantes de prensa de la legisladora.

La semana pasada, luego de que se diera a conocer la decisión de tribunal electoral, Gálvez adelantó en varias entrevistas de radio que buscaría una reunión con el fiscal Ortiz Pinchetti para conocer de los avances en el tema y, además, aportar nueva información en torno a este caso. El 14 de enero el presidente del PAN Marko Cortés, exigió en un comunicado a la FGR que se iniciara la indagatoria luego de que el tribunal electoral confirmó la existencia del financiamiento ilegal.

Un día antes, el 13 de enero, al salir de una reunión en Palacio Nacional, la secretaría de Educación fue cuestionada por la prensa sobre la determinación del tribunal. Gómez rechazó profundizar en algún comentario y solo señaló que “respetaba” la decisión de los magistrados del tribunal.

Indagatoria vs INE, en curso

Por otro lado, autoridades de la FGR confirmaron a Animal Político que la carpeta de investigación que se inició en diciembre pasado en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral que en su momento votaron por aplazar el proceso de organización de la consulta de revocación de mandato sigue en curso.

Aunque el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, envió un escrito a la Fiscalía en la que solicitaba desistirse de la denuncia que él mismo presentó en contra de los consejeros, la determinación de la Fiscalía es continuar con esta indagatoria para determinar si existió o no un ilícito.

Lo anterior con el argumento de que, en el nuevo sistema penal, el Ministerio Público tiene la obligación de indagar los hechos que se le denuncian con independencia de si existe una ratificación o no de la denuncia. La carpeta de investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La semana pasada el consejero Presidente del INE Lorenzo Córdova – uno de los seis consejeros denunciados – reveló que la Fiscalía ya había requerido a dicho instituto diversos datos para integrarlos a la indagatoria. No obstante, confió en el que los fiscales terminarán concluyendo que no se cometió ilícito alguno y que no es procedente ninguna acción penal.