AMLO defiende al General Cienfuegos de acusaciones de la DEA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “basura” el expediente que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, integró en contra de Salvador Cienfuegos Zepeda, General de División en Retiro, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Una vez [Arturo Sarukhán Casamitjana] el embajador de Estados Unidos (sic) cuando estaba [Felipe] Calderón [Hinojosa] se atrevió a decir que el Ejército mexicano nuestro no servía, y que ellos nada más confiaban en la Marina, metiendo cizaña, buscando la división”, expuso el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería, del Palacio Nacional.

“Nosotros estábamos en la oposición, salí a decirle que actuara de manera responsable, que no fuese injerencista, que no nos ofendiera, que respetara nuestra soberanía. Lo mismo cuando la detención en Estados Unidos del General Cienfuegos, ¡cómo sin avisarnos!, abajo las agencias, mándenos el expediente, y, ¿qué hay en el expediente? Basura, basura”, insistió.

“¿Y qué, era nada más defender a un mexicano, defender a un miembro del Ejército, defender a un General de División, defender al Secretario de Defensa? No, es la defensa de México, de nuestra soberanía [...] Entonces, sin permitir impunidad para nadie, pero no darle entrada a quienes quieren someternos, esos tiempos ya pasaron. Por eso aclarando las cosas tenemos que hacer justicia, pero no darle entrada ni a zopilotes, ni a buitres, ni halcones”, agregó López Obrador.

El Presidente acusó que hay quienes quieren debilitar y desprestigiar a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) por la participación de militares en el caso Ayotzinapa, por lo que subrayó la necesidad de defender a la institución castrense. También cuestionó si las intenciones de desprestigiar al Ejército buscan la llegada de agencias del extranjero, para que se hagan cargo de la seguridad interior.

“Hay quienes no quieren que se aclaren las cosas. Por ejemplo, la consiga ‘fue el Estado”, sí, tan es así que estamos actuando desde el Estado, un Estado distinto, que no permite la violación de derechos humanos y que procura ante todo la justicia, ‘fue el Ejército”, sí, se está actuando, pero el Ejército es una institución”, enfatizó.

“¿Quiénes fueron los que participaron de manera directa, indirecta? ¿Quiénes deben ser castigados?, eso es lo que estamos haciendo, pero no, ahh ‘todo el Ejército’. ¿Qué quieren, que se debilite nuestro Ejército? En beneficio de quién [...] No, no, no, tenemos que defender nuestras instituciones y este Ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores fifís que se atrevieron a asesinar al Presidente Madero, así surge este Ejército”, recordó.

“Es un Ejército revolucionario, formado por gente del pueblo; ninguno, lo repito, de los Generales de División pertenece a la oligarquía, son hijos de campesinos, de obreros, de militares, de mecánicos, de comerciantes, no es el Ejército de otros países ¿Y qué quieren, que se destruya?”, finalizó el titular del Poder Ejecutivo Federal.