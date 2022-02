$!AMLO desconoce investigación de FGR a su hijo y nuera

El 3 de febrero, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia de hechos ante la FGR, por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias, e n la cual se señala a su hijo mayor, quien vivió, junto a su esposa brasileña en una mansión en Houston, propiedad del ex directivo de Baker Hughes , compañía que en dicho periodo de tiempo obtuvo millonarios contratos la paraestatal mexicana.

“No tengo información. En caso de que se abra la carpeta, no hay problema. Todos debemos de comparecer. El que nada debe, nada teme. Ha quedado de manifiesto que es una campaña de desprestigio, bajo la máxima del hampa del periodismo, de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Arman todo esto para debilitar la autoridad del Gobierno, en especial mi autoridad”, comentó el mandatario nacional.

“Es muy importante lo que está sucediendo y no dejar el debate, y si van a presentar denuncias, que se les dé curso, en contra de José Ramón, su esposa. Y que si ellos lo desean, que hagan lo propio, pero yo les recomendaría que no. Que respondan si hay denuncia, pero que no denuncien”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Imagínense si yo me pongo a denunciar a los que me calumnian, pues no tengo tiempo para gobernar. Hay que tenerle confianza al pueblo de México, que es de los más despiertos del mundo”, abundó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina. Asimismo, el Presidente consideró que estas denuncias son parte de la “frustración” de la oposición.