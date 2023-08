El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acataría la resolución del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, quien concedió la suspensión a la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua, tras admitir la controversia constitucional que promovió en contra de la Secretaría de Educación Pública por aparentes violaciones a los procedimientos en la aprobación de los contenidos de los libros de texto gratuitos, para el ciclo escolar 2023-2024.

No obstante, durante su conferencia de prensa matutina señaló que el Ministro era deshonesto y la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, del PAN, era conservadora, irresponsable y politiquera.

“Acaba de dar a conocer un Ministro de la Corte que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua. Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes de Chihuahua, y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y estudiantes de Chihuahua”, declaró.

“¿Qué vamos a hacer? Respetar esa decisión, aún cuando es facultad del Poder Ejecutivo Federal la elaboración y distribución de los libros de texto, es un mandato constitucional, pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua”, anunció López Obrador.

“Estoy llamando a que los ciudadanos piensen que hace falta seguir avanzando en la transformación del país y que hace falta una renovación del Poder Judicial, que lo mejor es que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo, no la cúpula del poder económico y del poder político, por los partidos”, declaró.

“Que así como se elige al presidente, a los diputados, los senadores, se elija a los jueces, magistrados y ministros, eso va requerir de una reforma constitucional, se requiere de mayoría calificada [...], dos terceras partes de los votos, quién va decidir esto, el pueblo, porque va haber elecciones, y no es nada más votar por los candidatos o los partidos, es fundamentalmente votar por el proyecto de nación”, agregó.

Al manifestar que “todo es politiquería”, aseguró que la campaña en contra de los nuevos libros de textos de la SEP por parte de la oposición, era debido a que se aproximaban las elecciones de 2024 y “ya están queriendo manipular” a la población mexicana.