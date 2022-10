AMLO dice no cambiará su estrategia de seguridad; violencia es ‘fruto podrido’ del neoliberalismo, insiste

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, -un día después de la masacre en San Miguel Totolapan, Guerrero, y del asesinato de una Diputada local en Morelos-, que no cambiará su estrategia de seguridad, ya que, afirma, es la correcta y está dando resultados.

Además, aseguró que la violencia “es fruto podrido de lo que sembraron durante muchos años” los gobiernos que aplicaron políticas neoliberales.

“¿No habría cambio en la estrategia?”, le preguntó un reportero. “No, no, no, tenemos que seguir con lo mismo, porque están dando resultados. Claro que yo quisiera que no pasaran hechos tan lamentables como los de ayer, pero es fruto podrido de lo que sembraron durante muchos años y de las complicidades, componendas, acuérdense cómo se vinculó a la autoridad con la delincuencia”, respondió.

“Hay una descomposición, siempre lo he sostenido, que vino de la mano de la política neoliberal, eso no se debe hacer a un lado, cómo fue que llegamos a esto [...] Nuestra estrategia es correcta y está dando resultados, además es hasta de sentido común, de juicio práctico: Si se evita la pobreza, si se atiende a los jóvenes, si hay trabajo, si hay buenos salarios, si hay bienestar pues tiene que haber seguridad”, dijo.

“Desde luego se están atendiendo las causas que originan la violencia, como nunca se está apoyando a la gente, en particular a los jóvenes. Nada más que esto no se hacía, no se hizo por décadas, lo más, y eso de manera deficiente, que se hacía era ocuparse de que hubiera policías, de medidas coercitivas, pero no se atendían las causas, la gran descomposición económica y social que se produjo en más de 30 años de valores”, sostuvo.

“Mi opinión es la de siempre, primero en el caso de Totolapan, lo de Morelos, esto de Puebla [el asesinato de una madre que buscaba a su hija desaparecida], y todo lo que tiene que ver con la pérdida de vidas humanas, lo lamentamos mucho. Abrazar a las familias de las víctimas, no son casos que puedan verse como parte de la estadística, no es un asunto cuantitativo, tiene que ver sentimientos, con dolor y pues así los estamos tratando”, comentó.

López Obrador aseguró que ya parece “disco rayado”, pero tiene que estar recordando porque “parece que hay amnesia” que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, “su hombre fuerte”, Genaro García Luna, entonces titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública, protegía a una banda del crimen organizado y se hizo inmensamente rico con casas en el extranjero. “¿O eso ya se nos olvidó?”, cuestionó.