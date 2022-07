AMLO dice no saber nada de cobro de piso en iglesias; es campaña de noticias falsas, dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer que exista cobro de piso a parroquias católicas por parte del crimen organizado en Jalisco y dijo que incluso esto pudiera ser falso, además de que mencionó que permanece una campaña en su contra con el fin de perjudicar a su Gobierno con noticias falsas.

“No sabía [lo de las iglesias], no [tenía reporte]. Hay que tener cuidado porque puede no ser cierto, puede no ser un asunto generalizado todos los días. Es la primera vez que lo escucho, hay que ver, no por el hecho de ser religiosos ya son infalibles, vamos a investigar. No quiero dar pista de dónde se da por la seguridad de los mismos sacerdotes”, dijo el mandatario nacional.

“Tenemos una campaña en contra que son capaces de inventar cualquier cosa, en los periódicos, la radio. No es un asunto de ustedes, es un asunto de los jefes de los medios, es que los dueños de la mayoría de los medios de comunicación formaban parte del grupo dominante del periodo neoliberal”, señaló el político tabasqueño durante su conferencia de prensa matutina.

GOBERNADOR NIEGA QUE HAYA RETENES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN JALISCO

Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, negó que existan retenes del crimen organizado en dicha entidad, ello pese lo dicho por José Francisco Robles Ortega, cardenal de Guadalajara, quien denunció que para obtener la autorización del jefe de plaza del narcotráfico y poder realizar las celebraciones de las fiestas patronales en esta zona, la delincuencia organizada exige a los párrocos del norte de Jalisco que entreguen el 50 por ciento de lo recaudado en las festividades religiosas. Además, el jerarca católico reveló que la semana pasada fue retenido e interrogado por un grupo criminal que mantiene un retén en la zona.

“No hay presencia de ningún retén en ninguna carretera de Jalisco, así de claro y de contundente. En Jalisco no hay retenes de grupos de la delincuencia organizada. La presencia de estos grupos que está en diversos municipios del Estado es un tema en el que estamos trabajando con el Gobierno Federal todos los días, eventualmente puede haber en algún momento la presencia de alguno de ellos que genere alerta, lo hemos hablado de manera clara y puntual también cuando hay estas situaciones se actúa de manera oportuna”, manifestó el mandatario estatal.