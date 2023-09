Desde Cancún, Quintana Roo, y el mismo día que Xóchitl Gálvez recibió su constancia como candidata del Frente Amplio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los corruptos no van a regresar al poder “ni disfrazándose”.

“¿Ustedes creen que van a regresar los corruptos? Estoy a punto de hacer una señal de Campeche: ‘toma tu Champotón’. Ya no, ni disfrazándose, queriendo engañar. No, esto ya es otra realidad”, dijo el mandatario.

Durante la inauguración del Bulevar Luis Donaldo Colosio y el Distribuidor Aeropuerto, el mandatario dijo que aunque ya está en su último año de gobierno, no hay nada que temer porque el pueblo ya cambió de mentalidad.

“Yo soy maderista, ‘sufragio efectivo, no reelección’. Pero no hay nada que temer. Ya este pueblo se echó a andar, el pueblo es mucha pieza. ¿O no es así? Ya cambió la mentalidad del pueblo”, sostuvo.

López Obrador dijo que en la recta final de su sexenio continuará haciendo recorridos para supervisar que las obras en proceso queden concluidas, incluido el Tren Maya.

En este tema, dijo que en dos meses más se volverá a subir el tren, pero en los tramos Cancún-Mérida-Campeche-Escárcega-Palenque, y reiteró que será inaugurado en diciembre.