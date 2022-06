AMLO enviará la próxima semana al Congreso la iniciativa para eliminar Horario de Verano

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será la próxima semana cuando envíe al Congreso de la Unión la iniciativa para eliminar el Horario de Verano, vigente en el País desde el año 1996.

“Yo sí voy a seguir enviando iniciativas al Congreso, tengo que cumplir. Voy a enviar la iniciativa para que ya no haya el cambio de horario, la semana próxima”, subrayó el Mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles.

“A cualquiera de las Cámaras porque la voy a enviar, tengo ya los estudios y tengo una encuesta, le preguntamos a la gente y la semana que viene la voy a enviar. Si no quieren votar o a rechazan, pues ni modo, pero ya cumplí”, dijo el político tabasqueño.

El Presidente apuntó que la Secretaría de Gobernación ya realizó la encuesta donde la ciudadanía da su opinión sobre el Horario de Verano, en la cual el 71 por ciento votó a favor de que sea eliminado a partir de octubre próximo.

Asimismo, el mandatario nacional apuntó que ya cuenta con los estudios en torno a su propuesta que consiste en una investigación realizada por la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Salud Federal. En dicha investigación se dará conocer el impacto del cambio de horario en materia de salud, economía y ahorro de energía.

Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal dejó en claro que lo mejor es que la medida sea eliminada por medio de una reforma a leyes secundarias y no a través de una decreto.

“Es mejor que sea una reforma a una de las leyes secundarias, para que no sea reforma constitucional, para la próxima semana presentamos la encuesta, lo que opina la gente y los estudios”, explicó el mandatario nacional.

El Horario de Verano, que inicia el primer domingo de abril y concluye el último domingo de octubre, aprovecha el registro de una “mayor insolación” en la República Mexicana para reducir el consumo de energía diario durante el periodo de máxima demanda de luz.

“Es muy probable que ya no haya Horario de Verano porque la gente no quiere que haya ese cambio de horario. Se está haciendo el análisis, ya hay estudios que dicen que el ahorro es mínimo y lo podemos lograr haciendo un compromiso de cuidar la luz, que no se desperdicie, lo va a hacer el gobierno”, dijo López Obrador el 13 de junio del 2022.

“Vamos a presentar un plan en ese sentido, para que no se afecte lo económico, pero están los estudios y por encima de la salud nada ni nadie, lo primero es la salud del pueblo, es un derecho humano”, advirtió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

El 1 de junio de 2022, la Secretaría de Salud federal publicó un estudio en el que señala que eliminar el horario de verano busca mejorar la salud de los mexicanos, así como evitar afectaciones por las diferencias de tiempo entre el reloj social y el biológico.

El estudio establece que la Sociedad Internacional para la Investigación de los Ritmos Biológicos concluyó que las ventajas del horario estándar superan a las del cambio de horario.

Además, enlistó una serie de efectos adversos del Horario de Verano, como alteración del reloj biológico, trastornos biológicos psicoemocionales y sociales, además de somnolencia, irritabilidad y dificultad en la atención, concentración y memoria.

También aumento de secreción del jugo gástrico, aumento nocturno del apetito, fatiga, disminución en el rendimiento escolar y laboral, menor productividad y periodo de adaptación de 3 a 7 días en el caso de los adultos, y de “más tiempo” en el caso de los niños.

“Hablando con el doctor [Jorge] Alcocer [Varela] le pregunté del estudio del posible daño de cambio de horario, porque tenemos una investigación abierta para tomar una decisión. Y ya nos entregaron los documentos, los vamos a dar a conocer, porque es mínimo el ahorro y es considerable el daño a la salud”, indicó el mandatario nacional.