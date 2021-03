AMLO enviará pruebas contra Juez que frenó la Ley Eléctrica

MÉXICO._ Un tribunal enmendó la plana al Juez Juan Pablo Gómez Fierro por extender sus fallos, días antes de que concediera las suspensiones a los efectos de la Reforma Eléctrica, reveló el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por cierto, hoy en la mañana, hoy temprano, me estaba informando el Consejero Jurídico [Julio Scherer] que 10 días antes de que el Juez concediera la suspensión a una empresa o a un particular sobre la Reforma Eléctrica, 10 días antes, le habían corregido la plana a ese Juez los magistrados en otro asunto parecido, observándole que no podía conceder suspensión a quien no lo solicitaba, que solamente aplicaba para el que solicitara la suspensión”, dijo el Presidente esta mañana en su conferencia desde Palacio Nacional.

El actual titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones fue el primero que otorgó un recurso contra la Reforma Eléctrica impulsada por López Obrador, a tan sólo 24 horas de haber sido aprobada.

Desde el 11 de marzo ha otorgado suspensiones contra los cambios legales que privilegian a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de los generadores privados. Aunque no ha sido el único.}

“Entonces es interesante porque lo que hizo este Juez fue generalizar su fallo, hacerlo extensivo. Entonces vamos a enviar como complemento de pruebas a la Judicatura esa resolución. Fue resuelta por unanimidad, es decir, todos los magistrados, pero antes de que el Juez resolviera sobre lo de la industria eléctrica”, informó el Presidente que desde hace días abrió un frente contra el Juez.

“Los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo”, agregó el mandatario.

“Sólo lo expongo porque se rasgan las vestiduras hablando de que es una intromisión al Poder Judicial, que no debemos intervenir”, señaló el Presidente ante las críticas que se le han hecho desde los partidos de la oposición luego de que solicitó al Ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea que investigue al Juez Gómez Fierro y por enviar una iniciativa para regular el funcionamiento, estructura, organización y atribuciones de las diversas instancias que conforman al Poder Judicial de la Federación.

Tras ello, el Ministro afirmó que el Consejo de la Judicatura Federal garantizará que los jueces federales actúen con independencia y defendió la división de poderes.

“Que no haya duda. El #CJF seguirá garantizando que las y los jueces federales actúen con independencia, autonomía y libertad. La #IndependenciaJudicial y la división de poderes son parte esencial de la democracia constitucional”, escribió ayer por la tarde en su cuenta de Twitter.

La iniciativa incluye sanciones contra la corrupción de jueces y magistrados, de igual forma establece que el nepotismo podría ser sancionado hasta con 20 años de inhabilitación.

El Presidente también abrió ya una posibilidad para que la Reforma Eléctrica puede concretarse: dijo que si el Poder Judicial determina que la ley no procede, buscará una modificación constitucional.

López Obrador dijo que en las próximas elecciones se podrá lograr que su Gobierno tenga mayoría en las cámaras legislativas y con ello evitar que se echen para atrás las modificaciones de ley que su administración impulsó.