AMLO espera que iniciativa para que Guardia Nacional pase a Sedena se avale antes del 16 de septiembre

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que antes del 16 de septiembre ambas cámaras del Congreso de la Unión aprueben su iniciativa preferente, misma que será legal, no constitucional, para pasar por completo las funciones de seguridad de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Ojalá pronto se resuelva y no descarto el apoyo de los legisladores, y no solo de los legisladores de Morena. ¿Qué va a hacer un legislador de Guanajuato votando en contra de la Guardia Nacional?”, dijo en referencia a que se han construido 18 cuarteles de dicha corporación de seguridad en esa entidad.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Mandatario fue cuestionado respecto a por qué no utilizó la figura de iniciativa preferente para presentar su propuesta ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a lo que respondió asegurando que esta será aprobada como él la envió.

“Puede salir así. No sé [en cuánto tiempo será aprobada]. No es autoritarismo, no es militarizar, es cuidar que la Guardia Nacional no se corrompa, como sucedió con la Policía Federal”, señaló el político tabasqueño, reiterando lo que señaló este 1 de septiembre durante su Cuarto Informe de Gobierno.

El Presidente recordó que ya envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma integral con el propósito de que la Guardia Nacional pase a la Sedena, “con el único afán de que se consolide y mantenga su disciplina y profesionalismo, pero sobre todo para que no se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal”.

El titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que el propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar, con la vigilancia de la Sedena, la que debe ser la principal institución de seguridad del país. Detalló que actualmente hay 115 mil elementos de la Guardia Nacional, y en 19 entidades en los que hay más personal de la corporación que policías estatales.

“Que nadie se confunda, o se haga el que no sabe, en nuestro Gobierno no hay personas como [Genaro] García Luna, no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice, encubridora ni tampoco ejecutora de masacres, no se admiten relaciones de complicidad con nadie y por el contrario se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito”, destacó.

La iniciativa fue entregada, el 31 de agosto del 2022, en San Lázaro, y en su exposición de motivos explica que su objetivo es fortalecer la consolidación institucional de la Guardia Nacional, como “un cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado” bajo el control operativo y administrativo de la Sedena.

Además, enfatiza que con esta reforma no se busca militarizar al país o implantar el autoritarismo, sino “cuidar con la tutoría de la Sedena el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública de México. Con ello se garantiza el combate a la impunidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos”.



‘SI MONREAL PACTÓ FRENAR REFORMA A GN CON OPOSICIÓN, NO CREO QUE LE HAGAN CASO’, DICE AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no cree que Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, haya pactado con partidos de la oposición, para frenar la reforma a la Guardia Nacional, pero en caso de lo contrario, el mandatario nacional consideró que los legisladores no le harán caso.

“No lo creo, porque puede un legislador con vocación democrática o sin vocación democrática ofrecer su voto, pero no puede comprometer el voto de los demás, porque ya también no son tiempos aquellos de la borregada, ya cada quien es dueño de su criterio”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

“No creo, y además, si lo hizo, no creo que le hagan caso los senadores en general, yo no hablo solo de los de Morena, si los senadores sonrepresentantes de las entidades, tienen criterio, representan a los ciudadanos, esto cambió, pero como dicen los abogados de que rechazan la reforma, nosotros estamos cumpliendo”.

“Puede salir así [sin que sea preferente], es algo que voy a defender como lo estoy haciendo ahora, no es autoritarismo, no es militarizar, es cuidar que la Guardia Nacional no se corrompa como sucedió con la Policía Federal ¿Acaso sucedió hace un siglo, hace medio siglo? corporación principal para garantizar la seguridad pública en México, eso es lo que me importa”, apuntó.

Según el testimonio de diversos legisladores, el acuerdo que la oposición en el Senado había alcanzado con Monreal Ávila, también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta del Congreso de la Unión, para que dirigiera la Mesa Directiva del Senado, y que desde dicho órgano de gobierno evitara la aprobación de leyes, como las secundarias de la Guardia Nacional y las de la reforma electoral. Sin embargo, el político zacatecano negó esta versión.

“No, no es cierto. Eso sí es totalmente inexacto. Yo nunca podría comprometerme a eso porque ni siquiera sabemos el contenido de la misma. Nunca comprometo votos por leyes anticipadamente; lo que siempre hago es comprometerme con mecanismos de diálogo, de apertura y de transparencia. Eso es lo que hago siempre, nunca comprometo votos. No podría hacerlo, porque eso depende del grupo parlamentario”, respondió el ex gobernador de Zacatecas.