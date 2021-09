AMLO exhibe condonación de impuestos con Calderón y Peña Nieto

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió este martes las condonaciones de impuestos por más de 10 mil millones de pesos que realizaron ex los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto a bancos, televisoras, constructoras, automotrices y otras empresas.

“A Banamex le condonaron, con Peña, 10 mil 824 millones y con Calderón 5 mil 024. No hay ningún municipio en el país que tenga ese presupuesto”, explicó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

Según el político tabasqueño, durante el Gobierno de Peña Nieto se condonaron a empresas 143 mil 615 millones de pesos y en la Administración de Calderón Hinojosa, 45 mil 402 millones de pesos, lo que da un total durante los dos sexenios de 189 mil 018 mdp.

Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo Federal criticó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la devolución de mil millones de pesos a Carmela Azcárraga Milmo, que la hija del fundador de Televisa, Emilio Azcárraga Vidaurreta, pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en noviembre del 2007.

López Obrador manifestó su molestia porque ninguno de los tres perfiles que propuso -Bernardo Bátiz Vázquez, Loretta Ortiz Ahlf y Eva Verónica de Gyvés Zárate- para incorporarse al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se pronunció en contra de la resolución de la SCJN.

“Es que a lo mejor en ese ambiente los adormecen, entonces necesitan denunciar, necesitan combatir la corrupción”, acusó el mandatario nacional.

“Les hago un llamado, respetuoso, fraterno, cariñoso a los miembros del Consejo de la Judicatura. Me tocó a mí proponer a tres, de primera, dos mujeres, y el maestro Bátiz, un hombre íntegro, recto, las dos mujeres abogadas de prestigio, pero no los escucho, no sé nada de ellos”, dijo López Obrador.

“En el caso del Poder Judicial, con todo respeto, no han iniciado un periodo de purificación, de reforma, de limpia que requiere, que necesita, que urge llevar a cabo en ese poder. Acaban de autorizar, imagínense que se le devuelvan mil millones de pesos, me duele hasta el alma, lo más profundo, mil millones de pesos a una contribuyente, por un juicio”, criticó el político tabasqueño.

“Se tendría que hacer una reforma constitucional y yo pienso que los mismos miembros del Poder Judicial deberían de tomar la bandera de la reforma, de la moralización de Poder Judicial. No escucho jueces, no se agrupan para eso, se agrupan para defender sus canonjías”, lamentó el Presidente de la República.