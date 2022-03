AMLO garantiza que no habrá ‘gasolinazos’ ni subirá la luz

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay motivo de preocupación por un aumento en el precio de los combustibles a nivel global, ante las sanciones impuestas a Rusia, debido a que México ha reducido las importaciones de gasolinas y diésel, lo que garantiza que no habrá aumento en los precios de dichos insumos, ni de la electricidad.

“Producimos petróleo, no todos los países en el mundo producen petróleo. De todos los países, alrededor de 20 de más de 200. Nosotros tenemos la fortuna de tener esta materia prima, y ahora por el conflicto y la guerra en Ucrania, y todas las medidas que se están tomando, como castigo a Rusia, el decidir no comprar petróleo ruso, no comprar gas, ha tenido un impacto en los precios”, señaló el mandatario nacional.

“Esto ha llevado a que el crudo aumente, ya rebasa los 100 dólares por barril y nosotros estamos exportando crudo y nos está generando un excedente. Ese excedente nos permite transferir o aplicar un subsidio para que no aumenten los precios de la gasolina y el diésel”, explicó López Obrador.

“La buena noticia es que no van a aumentar los precios de los combustibles, ni las gasolinas ni el diésel, también se va a mantener el mismo precio de la energía eléctrica. Es importante que se sepa por qué, a diferencia de otros países, podemos mantener precios bajos en los combustibles”, dijo el Presidente de la República.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional sostuvo que la compra total de Deer Park, en Houston, Texas; así como la construcción de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco; y la coquizadora de Tula, en Hidalgo; se logrará, eventualmente, una autosuficiencia energética.

“”Lo segundo es que ya somos más autosuficientes, porque desde que llegamos nos dedicamos a rescatar a [Petróleos Mexicanos] PEMEX. Tuvimos la suerte de encontrar nuevos yacimientos, tenemos reservas suficientes y estamos perforando, ya no se está cayendo la producción, al contrario, estamos recuperando, ya tenemos más petróleo crudo. Al mismo tiempo se inició la rehabilitación de las refinerías [...] y como se compró Deer Park a Shell, ya tenemos producción suficiente”, refirió el mandatario nacional.

“Si sumamos la producción de diésel de Shell, ya somos autosuficientes en diésel. Lo que producen las refinerías, más la de Texas, hemos reducido la dependencia de un 45 por ciento en gasolinas. El propósito es que se pueda producir lo que consumimos. Antes se vendía petróleo y comprábamos las gasolinas”, puntualizó.

“Una vez que tengamos Dos Bocas y la coquizadora de Tula ya vamos a alcanzar la autosuficiencia. Aquí, si sumamos lo que está produciendo Deer Park en diésel, ya somos autosuficientes. Esto es lo que hemos logrado con la nueva política”, agregó el político tabasqueño.

“Entonces por eso podemos decirle a los mexicanos que no hay motivo de preocupación, que vamos a sostener el precio de los combustibles, porque se ha actuado bien, con esta nueva política [...] Quisiéramos que se avanzara más en la era tecnológica, en energías limpias, pero falta. No es un asunto nada más de buenos deseos”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Había quienes nos recomendaban que no nos ocupáramos del petróleo; uno de estos multimillonarios del mundo hace unos días creo que manifestó que, con mucho coraje, tenía que aceptar que se iba a seguir necesitando el petróleo, y él está en el negocio de los carros eléctricos pero, ¿cómo se llama?, Elon Musk”, expresó el Presidente.

López Obrador destacó que entre 2018 y 2022 México ha registrado una disminución de las importaciones de 47.7 por ciento de gasolinas y diésel. Indicó que en el 2018 se compraban 833 mil barriles diarios, mientras a que con datos de febrero del 2022, en la actualidad se adquieren 436 mil barriles diarios.

“Hasta ahora se ha mantenido el precio, algunas empresas se están pasando de rosca, pero hay vigilancia y se está supervisando, no sólo que no incrementen el precio, porque hay quienes abusan con ganancias hasta de 4 o 5 pesos por litro que es un abuso”, agregó.

“Sí, estamos haciendo vigilancias y supervisiones con la Profeco y también que den litros completos. Son algunas empresas, no la mayoría de las gasolineras o gasolinerías que se están portando muy bien y que ojalá que sigan así”, abundó.

“Y no queramos tener gasolineras como el caso del gas que sí está el gas bienestar, ¿no?, confiamos en que vamos a tener el control [de los precios de las gasolinas]”, aseveró López Obrador, quien también acusó que sus adversarios intentaron condicionar el aval a la reforma eléctrica, con tal de que el Gobierno Federal no adquiriera la refinería de Deer Park.

“Agradecemos a Estados Unidos porque nos autorizó la compra de la refinería. Tuvimos esa visión de comprar en su momento esta refinería, hubieron presiones, desde luego, como siempre. Y saben que los que presionaban más para que no se adquiriera la refinería eran nuestros adversarios mexicanos, que siempre apuestan a ponernos el pie, a que nos caigamos, que tengamos dificultades, pero salió adelante. Querían condicionar, ese era el deseo, lo de la autorización, a que se modificara el proyecto de reforma eléctrica”, reveló.