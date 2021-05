$!AMLO informa que Romero Deschamps se jubiló ‘por vejez’; recibirá $22,600 mensuales

Según el documento, por un periodo de solo 14 días, el ex legislador cobró 8 mil pesos por concepto de pensión, mil 345 pesos para gas doméstico y mil 905 pesos para canasta básica, con un total de neto a pagar de 11 mil 304 pesos.

López Obrador recordó que él mismo solicitó que se iniciaran los trámites de jubilación de Romero Deschamps, además de que reiteró que hubiera sido inmoral permitir que permaneciera en la nómina, como trabajador activo de Pemex, con el pretexto de que tenía pendiente el pago de vacaciones hasta el año 2024.

FGR ABRIÓ 2 DENUNCIAS CONTRA ROMERO DESCHAMPS POR DEPÓSITOS DE 309 MDP: AMLO

El pasado 30 de marzo, el presidente López Obrador informó que Romero Deschamps tiene abiertas denuncias por depósitos de 309 millones de pesos, en la Fiscalía General de la República (FGR), institución que decidirá si las pruebas son contundentes y si el dinero es producto de actividades ilícitas.

“Que hay dos denuncias en la Unidad de Inteligencia [UIF]. No, hay dos denuncias en la Fiscalía según la Unidad de Inteligencia Financiera por depósitos de 309 millones de pesos. Sí [de Romero Deschamps]. La misma Fiscalía va a determinar si las pruebas son contundentes, si el dinero es ilícito”, detalló el mandatario nacional.

“No podemos condenar a nadie sin prueba. La misma Constitución protege a los ciudadanos sobre este tema. Sí [la UIF presentó denuncias] por lo que me están diciendo. Se presentan porque hay una instrucción que yo he dado que la dependencia que tenga conocimiento de un presunto delito, tiene de inmediato que presentar denuncia, ni siquiera hace falta que me consulten, para no ser nosotros encubridores o cómplices”, afirmó López Obrador.

Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo Federal recordó que, tras revelarse que Romero Deschamps se iba a mantener de vacaciones hasta 2024, se le sugirió que se jubilara en Petróleos Mexicanos (Pemex), porque era una “inmoralidad” que se le pagara durante ese tiempo.