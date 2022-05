AMLO insiste en que no fue ‘desliz’ su dicho de proteger vida de criminales

“Cuando dije abrazos no balazos, y se rieron, todavía lo siguen haciendo pero no me importa, porque nuestra estrategia de atender a la gente pobre, de atender a los jóvenes nos está dando resultados sin violar derechos humanos se está avanzando, porque le estamos quitando el semillero a la delincuencia, les estamos quitando a los jóvenes”, señaló López Obrador.

Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, apuntó que durante la persecución de civiles a militares en Nueva Italia, en el estado de Michoacán, no había qué utilizar la fuerza, debido a que los civiles no estaban armados.

“Se ubican dos bloqueos, un primer bloqueo en Potrerillo de Coria, que es gente desarmada, no había personal armado, ningún civil armado, lo rodean y siguen su camino. Posteriormente, en cuatro caminos vuelvan ubicar otro bloqueo, de la misma manera personal desarmado, lo evaden al ver que no representaba un peligro para el personal, no había agresión armada, no había por qué responder con la fuerza y es evadido ese bloqueo en Cuatro Caminos”, narró.

“La actitud que se tiene en ambos bloqueos, lo que se identifica es que había, por parte de esa base social de la delincuencia organizada, a veces algunos apoyando y otros obligados, pues se identifica que estaban protegiendo y estaban evitando que pudiéramos estar en esa área, identificamos que había la posibilidad de que existiera algo ilícito, algo mayor a lo que ya se había localizado y destruido que era el laboratorio y cuatro plantíos de mariguana”, refirió.

Según el titular de la Sedena, se formó una fuerza de 512 elementos, entre Guardia Nacional, Ejército, Fiscalía General de la República y Policía de Michoacán, “para operar en esa área que identificábamos que algo se estaba ocultando, que algo buscaba la población, esa base social desarmada buscaba que no entráramos a realizar nuestra tarea, entonces estas fuerzas de reconocimientos terrestres y aéreos en Tumbiscatío, Múgica y La Huacana”.

En total, dijo, durante el operativo en Michoacán fueron destruidos cinco laboratorios clandestinos para elaborar droga sintética, y 19 plantíos de mariguana, con una afectación para la delincuencia organizada de 13.06 millones de pesos.

“Este es el resultado de responder a esas agresiones, respetando los derechos humanos y aplicando la ley de uso de la fuerza”, insistió.