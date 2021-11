AMLO invita a diputados al Palacio Nacional; les agradecerá aprobación del Presupuesto 2022

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador invitó, este martes, a diputados federales de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), una reunión que sostendrán en el Palacio Nacional, para “agradecerles su apoyo” con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022.

“A las 8 de la mañana van a estar legisladores aquí en el Patio Central, diputados que han sido invitados porque queremos agradecerles por su apoyo, por su respaldo, por la aprobación del presupuesto que va a ayudar a mucha gente, ayer hablaba yo que se benefician de manera directa con el presupuesto aprobado 25 millones de familias sobre todo la gente más humilde, pobre, hasta la clase media”, dijo el mandatario nacional.

“Lo entendieron muy bien. Lo han internalizado. lo han convertido en convicción los legisladores y nos ayudaron para la aprobación del Presupuesto, que es para el bienestar del pueblo. Entonces, vamos a tener con ellos este encuentro a las 8 de la mañana y por eso vamos a limitar la conferencia del día de hoy”, declaró.

“Nos beneficiamos todos, no solo los pobres, sino también los que tenemos más ingresos, todos los ciudadanos porque esto permite que haya tranquilidad, que haya paz, no olvidemos que la paz es fruto de la justicia, cuando hay desigualdad, pobreza, cuando se abandona a los jóvenes, hay frustración y violencia”, aseguró el político tabasqueño.

“Cuando la gente no tiene más que para lo básico, y a veces ni siquiera para eso, pues se estanca la actividad económica, no se promueve la actividad productiva, no se promueve el comercio, cuando hay circulante, cuando la gente tiene recursos se beneficia la industria y la actividad productiva”, agregó el Presidente.

Durante su conferencia de prensa matutina, recordó que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2022, también contempla presupuesto para las que él considera son obras “fundamentales”, entre ellas el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

“El terminar el aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles, toda la obra del Istmo de Tehuantepec, la rehabilitación y construcción de refinerías, la refinería de Shell que nos va a permitir tener gasolinas, no comprarlas”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Tras una discusión de 52 horas, con 273 votos a favor y 214 en contra, el Pleno de San Lázaro aprobó, el pasado 14 de noviembre, el PEF para el año próximo. El gasto autorizado suma 7.8 billones de pesos (380 mil 487 millones de dólares), un incremento real de 8.6 por ciento respecto a lo aprobado para este 2021, además de que prevé un déficit presupuestario de poco más de 875 mil 570 millones pesos.