AMLO invita a famosos a aclarar dudas por Tren Maya; su hijo menor lo cuestionó, dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los activistas, cantantes y actores, que participaron en una campaña impulsada por la organización no gubernamental Greenpeace México, denominada ‘Selvame del Tren’ -contra el reciente cambio de ruta en la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que irá de Playa del Carmen hasta Tulum, en Quintana Roo-, a una reunión despejar dudas y aclarar la situación, ya que consideró que no lo hicieron de mala fe y a que su hijo Jesús Ernesto López Gutiérrez lo cuestionó.

“Los voy a invitar, a ver si platicamos. Los voy a invitar a ver cuáles son sus dudas y se las aclaro, a ver si aceptan y platicamos, porque es desconocimiento, no es mala fe, no creo que les hayan pagado, yo creo que se creyeron lo de la destrucción, me pasa, de repente Jesús Ernesto en casa me cuestionó, ‘oye, cómo están destruyendo la selva’, a ver, a ver, chamaco, y le tuve que explicar”, mencionó.

Durante su conferencia de prensa matutina, mantuvo su postura de que los ambientalistas que están en contra del Tren Maya son “falsarios”.

También comentó que incluso le dio gusto el que un video usado para denunciar el ecocidio, haya sido reconocido como falso, ya que, según él, no tenía relación con la obra.

“Los ambientalistas que están en contra del Tren Maya son falsarios, no son auténticos, hasta me dio gusto que reconocieran que utilizaron un video que no tiene que ver con el Tren Maya. Es importante, pues, que ellos acepten que mintieron, y aquí vendría la pregunta, si ese cenote apuntalado con concreto no es del Tren Maya, ¿quién fue quien lo hizo? Yo tengo una idea, pero se los voy a dejar de tarea”, expresó López Obrador.

“Todo eso hay que platicarlo, que ellos sepan, que sepan el rescate arqueológico que se está llevando a cabo con la construcción del tren maya, tenemos pues como 100 arqueólogos, si no es que más, biólogos, un equipo multidisciplinario para el cuidado del medio ambiente, sí conviene que se informe más sobre esto”, finalizó.