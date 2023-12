El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no acudiría al primer informe de labores de Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dio a conocer que en su lugar asistiría Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación.

“Va la Secretaria de Gobernación, yo voy a Acapulco [Guerrero], vamos, mejor dicho, todos los que estamos aquí, porque seguimos trabajando, se va avanzando muy bien [...] ya estamos en el tema de reconstrucción de las viviendas y vamos a eso, vamos a evaluar”, contestó.

El 12 de diciembre de 2023, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), justificó que la lejanía entre el político tabasqueño y Piña Hernández, se debía, según él, a la falta de diálogo, por lo que todo indicaba que López Obrador no asistiría al informe de labores de la Ministra.

“Esto no es una casualidad [...] no es que el presidente López Obrador de repente tome una decisión precipitada o emotiva y diga ‘no voy al informe’, es que ha habido unos desencuentros muy severos, una ausencia total de diálogo que tampoco nunca había pasado”, dijo el ex Ministro, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

Aseguró que la posible ausencia del titular del Poder Ejecutivo Federal en el informe de Piña Hérnandez, en su primer año como presidenta de la SCJN, era un “mensaje político muy importante” y de relevancia, porque era la primera vez en el México moderno que él recordaba una situación similar.

El ex Ministro también resaltó que los desencuentros que se habían dado a lo largo de este año entre López Obrador y Piña Hernández, no fueron porque se fallara en la SCJN, en asuntos en contra del presidente de la República, sino por la falta de diálogo.

“Cuando yo fui presidente, muchos asuntos, muy relevantes, se fallaron en contra del presidente y nunca se perdió el diálogo, y hubo asuntos muy relevantes en contra de las políticas del presidente”, mencionó.

El ex ministro afirmó que el problema iba más por una cuestión de formas, visiones y alianzas, que hacía que un Poder que tenía que ser independiente, se visualizara como “un Poder aliado a otra parte”.