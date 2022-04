AMLO no considera una falta de respeto que Trump asegurara que ‘dobló’ a su gobierno

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este lunes que sea una falta de respeto el que Donald Trump haya presumido haber “doblado” a su Gobierno.

El republicano, dijo, le cae bien aunque es “capitalista”, y también aseguró que no permitirá que partidos en Estados Unidos traten a México “como piñata”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Mandatario aseveró que hay candidatos y partidos políticos en Estados Unidos que buscan sacar raja de las fobias y racismo, por lo que pidió a la comunidad hispana no votar por partidos que maltraten a México.

“Pues a mí me cae bien el (ex) Presidente Trump aunque es capitalista [...] Este año van a haber elecciones en Estados Unidos, se va renovar una parte del Senado y también va a haber elecciones de Gobernador en algunas entidades de la Unión Americana, entonces tanto los de un partido como de otro, están queriendo y ojalá y cambien de parecer, poner a México en sus temas de debate”, dijo.

“No vamos a permitir a ningún partido, de los dos en Estados Unidos, ni a ningún candidato, que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto, como lo hacemos nosotros, que somos respetuosos con otros pueblos y otros gobiernos”, insistió.

“Decirle a nuestros paisanos que tienen origen mexicano y votan en Estados Unidos, y no solo a los mexicanos, a todos los hispanos, que tienen también ciudadanía estadounidense, que si se maltrata a México, no voten por esos partidos y esos candidatos, sean del partido demócrata o republicano, que no olviden sus orígenes.

“Cuando alguien se exceda y ofenda, lo vamos a señalar para que nuestros paisanos nos ayuden, que son 40 millones los mexicanos que viven en Estados Unidos, es la comunidad hispana más grande”.

López Obrador descartó falta de respeto del ex Mandatario estadounidense, quien dijo que dobló al Gobierno de México tras amenazarlo con imponer aranceles a las importaciones mexicanas en 2019, si no endurecía sus medidas de control a la migración indocumentada.

“¿Se excedió?”, le preguntó al Presidente una reportera.

“No, no, él es así y hay que ver las circunstancias”, respondió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“¿Fue falso lo que dijo?”, insistió la periodista.

“No voy yo a polemizar sobre eso, en mi libro cuento cómo fue la relación”, contestó.