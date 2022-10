AMLO no descarta más órdenes de aprehensión contra militares por caso Ayotzinapa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que podrían reactivarse las 21 órdenes de aprehensión que fueron canceladas por la Fiscalía General de la República por el caso Iguala, e insistió en que se está actuando contra los señalados en el informe de Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, incluyendo a militares.

Tras reunión con familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, el Mandatario nacional consideró que de existir pruebas suficientes, se podría buscar la emisión de las mismas, incluidos la de 16 militares.

“Sí [se pueden reactivar], siempre y cuando se cumpla con todos los procedimiento legales, porque les explicaba y fue muy buena la reunión [con los padres]. eso de que se actuó a partir del informe de la comisión, los que aparecen ahí son los que fueron procesados, a los que se les pidió a jueces que autorizaran órdenes de aprehensión“, señaló.

“Luego por razones todavía no muy claras, se dio a conocer que no eran 20 o 25 los que estaban ahí, sino que habían 80. Mi interpretación, porque siempre digo lo que pienso, es que cuando se dio la instrucción de que se judicializara de acuerdo al informe, había personas que contaban con protección, o que posiblemente no querían que se les juzgara o se les iniciaran procesos.

“Pues entonces quisieron dinamitar la decisión judicial pensando que si metían a más ya no se iba a actuar sobre los que estaban como responsables en el informe, nada más que actuó bien la fiscalía actuando en contra de los que aparecieron en el informe, sin que esto significara exonerar a otros y a quienes puedan resultar hacia adelante responsables”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente también comentó que no hubo inconformidades de los padres de los estudiantes desaparecidos con el nombramiento de Rosendo Gómez Piedra como nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República, a quien consideró un abogado íntegro y honesto.

“No, se les aclaró bien, por ejemplo, se hablaba de que al fiscal anterior [Omar Gómez Trejo] se le había destituido y se les aclaró que no fue así, que el fiscal renunció, no quiso ya continuar, pero fíjense la diferencia de sostener que fue destituido a que él renuncia”, señaló.

El 24 de octubre, después de tener un primer encuentro con los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, nuevo titular de la UEILCA de la FGR, aseguró que no habría impunidad por la desaparición de los jóvenes.

El funcionario federal indicó que ese fue el mensaje central que el Presidente Andrés Manuel López Obrador les transmitió a los padres de las víctimas, con quienes se reunieron por espacio de casi cuatro horas en Palacio Nacional.

“Cero impunidad, se los dijo el Presidente y lo ratificamos nosotros”, indicó Gómez Piedra al salir de la reunión, para después indicar que los padres están desconfiados con su nombramiento, pero tras este primer encuentro habrá otros acercamientos.

“Al principio [estaban] muy escépticos, pero ya ahorita más receptivos y vamos a reunirnos con ellos para que ellos vayan con nosotros platicando. Quizá en 15 o 20 días”, señaló el titular de la UEILCA de la FGR, quien además sostuvo que se va a continuar sin que existan restricciones de ningún tipo, incluida resistencias dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“¿No van a proteger a ningún militar?”, le preguntó un reportero. “A nadie, a nadie, lo acaba de decir el señor presidente, cero impunidad”, enfatizó Gómez Piedra, quien dijo, además, que está revisando el expediente y determinando los tiempos de los distintos procesos que siguen abiertos, y que también están en pláticas con las autoridades de Israel para conseguir la extradición del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.