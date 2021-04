MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que por recomendación de sus médicos y tras realizarse un estudio, “por el momento” no se vacunará contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), ya que tiene “suficientes anticuerpos”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional indicó que pidió una segunda opinión a sus médicos para aplicarse la vacuna, quienes, después de revisar sus estudios, le recalcaron que sí tenía anticuerpos contra el SARS-CoV-2.

”Al principio me habían dicho que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros. Los que me atendieron directamente cuando padecí del contagio; ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable, por ahora, que me vacune”, señaló el político tabasqueño.

”Le pedí a uno de los médicos que me atendió que viniera a explicarlo, para que no vaya a prestarse a especulaciones, ya saben cómo se las gastan los conservadores corruptos [...] Que explique técnica y científicamente”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

”Porque es importante, también, qué pasa cuando a alguien le da Covid, cuándo se debe de vacunar, en qué tiempo, qué opiniones hay sobre esto, porque estamos en el terreno de lo inédito [...] Me planteó dos meses [de espera], que considero mucho y debe revisarse el tiempo, pero que no tengo ningún problema de contagio, ni de contagiar a nadie”, agregó López Obrador.

“Me recomiendan los médicos que me vacune. Me vacuno la semana próxima, me voy a vacunar, no les voy a decir porque no quiero que se haga un espectáculo, nada más voy a ir donde me corresponde y me voy a vacunar [...] Ya me lo hicieron [un estudio], me sacaron sangre para ver cuántos anticuerpos tengo, no hay problema, tengo anticuerpos”, dijo el pasado 31 de marzo.

Asimismo, el político tabasqueño indicó el pasado 29 de marzo que según el calendario de vacunación en la Ciudad de México, le correspondería la aplicación de la primera dosis de la vacuna anti Covid esta misma semana, porque tiene su domicilio en Palacio Nacional en la alcaldía Cuauhtémoc o también podría acudir a la alcaldía Tlalpan.

“Ya me va a corresponder, pero voy a practicarme unos estudios en estos días porque los médicos que me atienden, quienes me ayudaron cuando cuando padecí del Covid, me hicieron análisis y me recomendaron que esperara yo para la vacuna, porque tenía yo anticuerpos suficientes, pero ya ha pasado el tiempo, de todas maneras quiero que sean ellos los que me recomienden lo que más conviene”, indicó el mandatario nacional.

“Ya me va a tocar porque está ya programada esta semana para la Cuauhtémoc. También pude haberme vacunado en Tlalpan, la credencial ya la cambié, ya estoy domiciliado aquí en Palacio Nacional. Vamos a ver qué me dicen los médicos en unos 10 días, una semana, me harán análisis y dependiendo de eso ya me vacuno”, afirmó López Obrador, quien el pasado 24 de enero informó en sus redes sociales que había dado positivo al Covid-19, enfermedad de la que se recuperó el 8 de febrero.