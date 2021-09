AMLO ordena a Ebrard armar campaña para impulsar el voto en el extranjero

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que pedirá a Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), iniciar una campaña masiva para promover el voto en el extranjero, ello aunque todavía no haya una reforma electoral.

Desde su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional lamentó que los mexicanos que radican en el exterior aún no tengan posibilidades de participar a plenitud en la democracia mexicana, acción que atribuyó al exceso de burocracia que persiste en el Gobierno.

“Le voy a encargar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al secretario Marcelo Ebrard, que empiece toda una campaña con este propósito, que se convierta en una mesa en que puedan votar y que se ven facilidades y que no haya tantas trabas burocráticas”, dijo.

“Que se busquen mecanismos eficaces, modernos, para votar por internet sin necesidad de hacerlo de manera presencial, buscar la forma pero que voten todos los paisanos que son millones en Estados Unidos”, aseguró el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Sigue participando muy poca gente. No se garantiza a los mexicanos en el extranjero el derecho a votar. Por eso vamos nosotros a tratar este tema, no esperar hasta la nueva iniciativa de ley de reforma electoral, sino que le voy a encargar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al secretario Marcelo Ebrard, que empiece toda una campaña con este propósito”, indicó el político tabasqueño.

El titular del Poder Ejecutivo Federal reprochó que pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha hecho innumerables estudios sobre viabilidad presupuestal, esta estrategia ha resultado un fracaso, ya que no hay resultados tangibles respecto al voto masivo.

“Es que es una demanda de tiempo atrás el que se facilite la votación de nuestros paisanos en el extranjero. No se ha avanzado históricamente, ha resultado un fracaso, si se hace un análisis, una investigación de cuánto dinero se ha gastado para lograr este propósito y cuáles han sido los resultados encontramos que no hay avances, sigue participando muy poca gente, no se garantiza a los mexicanos en el extranjero el derecho a votar”, agregó.

Según datos oficiales del INE, en la elección presidencial de 2018, votaron 98 mil 854 mexicanos residentes en el exterior, de un total de 182 mil 256 que pidieron ejercer su derecho en 120 países. De los sufragios recibidos, 76 mil 440 provinieron de mexicanos que radican en Estados Unidos; 5 mil 010 de Canadá; 2 mil 973 de España; 2 mil 666 de Alemania; y, 11 mil 765 del resto del mundo.

Esa fue la primera vez que se recibieron votos desde el exterior para candidaturas a presidente del país y Senado de la República, además de gobernadores en Chiapas, Guanajuato, Puebla, Yucatán, Ciudad de México, Jalisco y Morelos.