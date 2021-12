AMLO ordena a titular de Segob reunirse con Santiago Creel tras solicitud de diálogo

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación reunirse con Santiago Creel Miranda, quien solicitó un diálogo del mandatario nacional con la oposición.

”Que lo reciba y que habrá la posibilidad de diálogo, que se escuche a todos, que no actuemos con cerrazón”, señaló el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Morelia, en Michoacán.

El pasado 30 de noviembre, en una carta entregada en Palacio Nacional, Creel Miranda, actual vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, advirtió que las reformas constitucionales, impulsadas por López Obrador, no serán aprobadas sin diálogo con la oposición.

Por ello, el también ex titular de la SEGOB durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada, urgió a abrir un diálogo entre los poderes Ejecutivo y el Legislativo, por los causes democráticos, y que cancelar dicha posibilidad es frenar la pluralidad y los instrumentos más elementales de la democracia.

”Si no hay diálogo, va a ser muy difícil que el país avance. Él va a ser imposible que él haga prosperar su proyecto, y escúchelo bien, no va a poder prosperar su proyecto, si no tiene nuestro apoyo”, dijo el también ex senador y militante del Partido Acción Nacional (PAN).

Además, el mandatario nacional criticó que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Marko Cortés Mendoza, le reclamó a gobernadores panistas que asistieron a su informe por los tres años de Gobierno, sin embargo, “un dirigente me está pidiendo diálogo”.

“Primero se nos cuestiona y piden el diálogo”, aseveró el Presidente de la República, luego de que ayer jueves el dirigente nacional del PAN criticó a los gobernadores de Chihuahua, Quintana Roo, Durango y Yucatán por asistir al Zócalo de la Ciudad de México, al informe de López Obrador.

Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo Federal acusó que el ex presidente Fox Quesada dijo que “si tenemos popularidad es por los programas sociales, porque entregamos lo que él llama ‘migaja’”, mientras que el político guanajuatense sólo entregó apoyos “a los de arriba”.

López Obrador también cuestionó que Fox Quesada ayudó a Roberto Hernández Ramírez, que no pagara impuestos cuando vendió Banamex.

“¿Por qué le extraña que nuestro Gobierno tenga el apoyo del pueblo? Si nunca en los últimos tiempos había atendido al pueblo y el pueblo para ellos para estos conservadores no existía”, abundó.

”¿Qué hicieron para mejorar la educación pública? Nada, excepciones en materia de educación pública, con el pizarrón electrónico, las computadoras, pura corrupción de los últimos tiempos en el caso de la educación narra la llamada reforma educativa para someter al magisterio”, finalizó el político tabasqueño.