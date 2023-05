El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no tiene relación con Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, candidato del Partido del Trabajo (PT) para la Gubernatura de Coahuila, por lo que le pidió no usar su nombre en campaña.

Recordó que el ex funcionario federal se fue “sin decir adiós”, cuando dejó su cargo en el Gabinete como titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Sólo aclarar que yo no tengo relación con Ricardo Mejía, no tengo relación, aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós y no quiero, creo que eso lo puedo decir sin que me vaya a afectar, no quiero que se use mi nombre, porque no tengo relación con él, así de claro, se me hace un acto de deshonestidad estar usando mi nombre en una campaña cuando no tengo relación”, dijo.

“Entonces eso debe de quedar muy claro, no he inclinado la balanza en favor de nadie ni lo voy a hacer.

Se acabó el tapado, se acabó el dedazo, entonces que nadie se deje engañar, yo no tengo candidatos favoritos”, agregó.

Reiteró que su apoyo en Coahuila era para quien ganó la encuesta interna de Morena, Armando Guadiana Tijerina, lo que también haría para quien ostente la candidatura presidencial de dicho partido.

“Quién es el candidato allá [en Coahuila], el que ganó la encuesta, ese es el que apoyo y es el que voy a apoyar cuando salga la encuesta para la Presidencia, sea hombre o mujer y son mis hermanos y hermana y el que gane la encuesta es el que voy a apoyar”, apuntó López Obrador.