El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la exigencia del grupo delictivo que el martes privó de la libertad a 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.

El miércoles, a través de un video difundido en las diversas redes sociales, los trabajadores afirmaron que estaban bien, pero pidieron la intervención de Rutilio Cruz Escandón Cadenas -Gobernador de Chiapas-, para poder regresar con sus familiares.

En la grabación, uno de los trabajadores mencionó que para ser liberados, antes debían ser destituidos tres funcionarios de la SSPC chiapaneca, ya que según narró, “el problema es con la Policía Estatal y no hay ningún problema con otro tipo de autoridades”.

“El problema es con la Policía Estatal. No hay ningún otro problema con las autoridades. Gracias y esperamos su pronta colaboración y atención del señor gobernador, para que podamos estar con nuestras familias”, dice el trabajador privado de su libertad, en el video de un minuto y diez segundos de duración.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina López Obrador aseguró que los funcionarios estatales chiapanecos no serían despedidos, pero sí investigados. Asimismo, pidió a los secuestradores liberar a los trabajadores, sin condiciones.

“Seguimos en la investigación en el caso de Chiapas. Salió un video en donde se acusa a funcionarios públicos del Estado de Chiapas piden que se les destituya. Nosotros lo que pensamos en este caso es, primero, que se libere a los detenidos, sin ninguna condición, que se libere a los detenidos, porque no están actuando bien quienes secuestraron a estos trabajadores que son inocentes”, dijo.

“Y la autoridad del Estado y nosotros también vamos a investigar sobre el comportamiento de esos tres servidores públicos que están siendo señalados como cómplices o malos servidores públicos. Vamos a investigarlo como hacemos con todos los casos donde hay señalamientos de corrupción”, agregó.

“¿No se les separará de su cargo [a los funcionarios estatales chiapanecos]?”, preguntó un reportero. “No. Primero, queremos que libere, porque ese no es el modo, eso no lo vamos a aceptar, están cometiendo un delito al tenerlos secuestrados. Si dicen: ‘lo hacemos porque hay tres funcionarios corruptos’, la autoridad competente, el Gobierno de Chiapas, tiene que investigar si hay elementos, si hay pruebas, si son corruptos, si no, no”, respondió López Obrador, quien también reconoció que había disputas criminales en dicha entidad y pidió a los secuestradores recapacitar.

“Y nada de que es un asunto de la autoridad local, no, es asunto que tiene que ver con todos, tiene que ver con la seguridad pública y con todos los mexicanos. Tiene que ver con eso, ojalá y recapaciten y no quieran aferrarse a una acción completamente ilegal y contraria a los derechos humanos”, insistió.

“¿Quiénes son los secuestradores?”, preguntó un reportero. “Es un grupo que está enfrentado a otro grupo, pero ese es otro asunto, no tiene nada que ver con gente inocente. Además, no es el medio, no es la forma, no es el modo”, señaló.

Este jueves, familiares de los 16 trabajadores secuestrados mantenían bloqueos afuera de las instalaciones de la SSPC, en Tuxtla Gutiérrez, así como en la caseta de cobro de Chiapa de Corzo a San Cristóbal de las Casas, para exigir a las autoridades que cumplieran con las demandas de los plagiarios.

Con pancartas, los manifestantes pedían que el Gobernador destituyera a los funcionarios de la SSPC chiapaneca, para que sus familiares pudieran regresar con vida. También reclamaban que las autoridades estatales no les habían dado más información respecto al secuestro de los 16 trabajadores administrativos.

“En el caso de los 16 trabajadores, administrativos, que cumplen con su labor todos los días en esta institución y que fueron secuestrados, estamos trabajando todos unidos, ya el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, las policías, todos, vamos a seguir con más intensidad hasta que aparezcan nuestros compañeros de trabajo, porque ellos solo cumplen con su responsabilidad”, dijo el Gobernador del Estado.

“Se desplegó un operativo de más de mil elementos para ubicar y localizar a las 16 personas pertenecientes a esta institución de seguridad que fueron privadas de la libertad en el tramo carretero Ocozocoautla-Tuxtla y dar con los responsables de esta comisión de delito”, indicó la SSPC estatal, en un comunicado este miércoles.