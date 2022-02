AMLO promete que no habrá impunidad en asesinatos de periodistas; pero es más del 90%

El Presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que no habrá impunidad en las agresiones y asesinatos contra periodistas en México.

Durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el estado de Hidalgo, López Obrador advirtió a los autores intelectuales y materiales de los crímenes contra periodistas que habrá castigos.

“Aquí es importante destacar primero que no hay impunidad, que no estén pensando autores intelectuales y materiales de esos crímenes que van a quedar impunes, que no va haber castigo, es un mensaje aclaratorio, que va a ayudar mucho”, puntualizó el político tabasqueño.

“A veces se piensa que es lo mismo de antes, por eso tenemos que estar diciendo como disco rayad: ya no es lo mismo, no somos iguales, no se confundan, no hay protección. Nada de que ‘tenemos comprada la plaza y estamos bien parados, es más, como nosotros dimos dinero en la campaña para que ganara el presidente municipal, cualquier autoridad, ya el Secretario de Seguridad Pública está a nuestro servicio’. Eso ya se acabó”, afirmó el mandatario nacional.

Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, apuntó que hay importantes avances en las investigaciones y que muy pronto se librarán órdenes de aprehensión.

“Hay avances muy importantes, tanto del modus operandi, tanto de la mecánica de los hechos, se han hecho todas las indagatorias técnicas y jurídicas necesarias para poder ya judicializar estos casos. Se espera que en muy poco tiempo se puedan ya generar las primeras órdenes de aprehensión”, insistió el funcionario federal.

SOLO HAY 5 SENTENCIAS POR ASESINATO DE PERIODISTAS, ADMITE ENCINAS, DE SEGOB

El pasado 27 de enero, Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), lamentó que de los casos de periodistas asesinados en la actual Administración Federal sólo hay cinco sentencias.

Al firmar con el Gobierno de Chihuahua un convenio de coordinación y cooperación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la SEGOB, el funcionario federal hizo un llamado a reforzar la impartición de justicia.

“De los 52 periodistas que han sido ejecutados a lo largo del presente Gobierno, solamente en cinco casos se ha dictado sentencia, y tenemos un porcentaje de más del 90 por ciento de impunidad”, señaló Encinas Rodríguez.

“Tenemos que avanzar no solamente en la protección y prevención, sino en el castigo a los responsables, con castigos ejemplares, que señalen con toda claridad que no vamos a tolerar que se violen las garantías de las personas en nuestro país”, abundó el subsecretario.

El funcionario federal llamó a todos los órdenes de gobierno a cerrar filas para encarar lo que calificó como un flagelo para toda la sociedad, no sólo para la prensa o los defensores de derechos humanos.

“Requerimos de una acción enérgica del Estado en su conjunto para enfrentar y revertir esta situación”, insistió Encinas Rodríguez. Por su parte, la mandataria estatal, María Eugenia Campos Galván, reconoció que en dicha entidad hay una deuda para asegurar la libertad de prensa.