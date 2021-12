AMLO promete respetar autonomía del Banxico; Victoria Rodríguez se compromete a controlar inflación

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió, este jueves que su Gobierno respetará la autonomía del Banco de México (Banxico), ello aunque la actual Junta de Gobierno tendrá cuatro de cinco integrantes que fueron propuestos por el actual titular del Poder Ejecutivo Federal.

Entre ellos los subgobernadores: Gerardo Esquivel Hernández, Galia Borja Gómez y Jonathan Ernest Heath Constable, además de la próxima gobernadora: Victoria Rodríguez Ceja. La única miembro de la Junta de Gobierno del Banxico que no fue propuesta por el político tabasqueño es Irene Espinosa Cantellano.

“Ya a partir del año próximo Victoria va a ser la gobernadora del Banco de México [...] Nosotros deseamos que le vaya muy bien. Vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso de respetar la autonomía del Banco de México, de no meternos, porque es una institución autónoma de conformidad con la Constitución, no depende del Ejecutivo, no depende de la Secretaría de Hacienda”, dijo el mandatario nacional.

“Si hay inflación se afecta a todos y se afecta más a la gente humilde, eso pasó en todo el periodo neoliberal, los aumentos al salario mínimo, siempre se quedaron abajo de la inflación”, comentó López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Una forma que tienen para controlar la inflación, es que deciden subir o bajar la tasa de interés, si hay inflación, si se controla, baja la tasa de interés, se está estimulando la inversión, porque el dinero cuesta menos”, agregó el Presidente de la República.

“Esas decisiones no tienen qué ver con el Gobierno, si sube o baja, son decisiones del Banco de México, sus consejeros, su presidenta para el año próximo son quienes van a decidir y nosotros vamos a respetar siempre sus decisiones”, aseveró el mandatario nacional.

El titular del Poder Ejecutivo Federal opinó que al Gobierno le gustaría que el Banxico también impulse el crecimiento económico, “porque se puede controlar la inflación, pero si no hay crecimiento tampoco se avanza [...] es un tema que nos gustaría ver, pero solo opinamos”.