El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta del Senador por Morena Alejandro Rojas Díaz Durán, quien presentó una iniciativa de reforma al artículo 56 de la Constitución Política, la cual entraría en vigor en 2030, y que permitiría a los ex titulares del Poder Ejecutivo Federal, acceder a un escaño en la Cámara de Senadores.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador insistió en que cuando termine su Gobierno, el 1 octubre de 2024, él abandonaría la vida pública por completo.

“Tengo que andar aclarando. Ayer alguien propuso que por qué no los ex presidentes pasaban a ser senadores, lo voy a decir de manera muy coloquial: ¡zafo!. A mí que no me metan en eso, yo ya lo he dicho, soy un hombre con convicciones y de palabra, a mí me queda un año y 10 días, y yo ya termino”, declaró.

“Entrego la banda presidencial y me jubilo, y no acepto ningún cargo hacia delante, ni nacional, ni en el extranjero, y no voy a participar en ningún evento, ni académico, ni político, nada, absolutamente, y no vuelvo a opinar sobre cuestiones políticas”, aseveró.

“No voy a tener comunicación con redes, voy a cancelar completamente mi Twitter, mi ‘Face[book]’, completamente, no voy a recibir a nadie que me plantee nada vinculado a política, se lo he dicho hasta a mis hijos”, insistió.

“Voy a publicar a los tres años, cuatro años, después de haber entregado el Gobierno, es lo que me va a llevar terminar un libro sobre el pensamiento conservador de México [...] Será un trabajo de investigación que va a requerir analizar fuentes históricas, desde el Chilam Balam hasta lo que se pueda que ya está investigado de glifos, toda la experiencia oral. Porque no quiero el pensamiento de la llegada de los españoles a la fecha, no, lo más importante es conocer el México profundo, porque no está estudiado”, dijo.

“No voy a participar en nada, esto por lo del Senado, ni en ninguna otra misión. Ya viene el relevo generacional, estoy contento también por eso, porque va a haber continuidad con cambio, además, como dicen mis adversarios, que tienen en eso un poco de razón, ya estoy chocheando”, agregó López Obrador, quien también recordó que al ex Presidente Adolfo Ruiz Cortines le apodaban “El viejito”, porque llegó al cargo cuando tenía 62 años.

“Resulta que yo tengo más edad que él [...] Yo llegué (a ser Presidente de la República] a los 65 o 66. Voy a cumplir 70, soy el de más edad en toda la historia de México como Presidente Constitucional [...] Si me comparo con otros gobernantes del mundo, soy un chamaco. Es mayor, con todo respeto, el Presidente de China, de Rusia, India, Brasil, Estados Unidos, yo soy de los jóvenes, pero estoy aflojado en terracería, ya cerrando el ciclo”, finalizó.