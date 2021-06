MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió una segunda dosis, este martes, de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford, con lo que completó su esquema de inmunización.

“ME FUE BIEN CON LA VACUNA DE ASTRAZENECA”, AFIRMA AMLO

El pasado 21 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tuvo ninguna reacción tras haberse inmunizado contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), con una dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford.

“Bien, me fue bien, normal. No tuve que parar mis actividades, desahogué toda la agenda y atendí todos los temas. No hay reacciones graves, afortunadamente. Por eso vuelvo a llamar a los adultos mayores para que si no se han vacunado, lo hagan”, comentó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

“Si lo estaban pensando y ya no están las brigadas en los municipios van a regresar para aplicar segundas dosis y entonces pueden aprovechar para aplicarse la primera dosis, quedará abierto, todo esto para que nos cuidemos, que haya protección a todos”, agregó el político tabasqueño.

AMLO SE VACUNA CONTRA EL COVID, CON DOSIS DE ASTRAZENECA, EN PALACIO NACIONAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador se inmunizó el 20 de abril, en el Palacio Nacional, contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), con una dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford.

Melina Vega, teniente enfermera de la Secretaría de Marina (SEMAR), fue la encargada de aplicarle la inyección al titular del Poder Ejecutivo Federal, de 67 años de edad, al final de la conferencia de prensa matutina, que se llevó a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

El presidente de la República respondió algunas preguntas, como la de no haber recibido una transfusión sanguínea durante los últimos tres meses, o no haber presentado fiebre o síntomas de Covid-19 en las últimas 24 horas, además de que dijo no ser alérgico a algún medicamento.

“Quiero hacer una convocatoria, un llamamiento, a todos los adultos mayores, que se están quedando sin aplicarse la vacuna, por alguna precaución que tengan, decirles que estamos nosotros seguros de que no hay ningún riesgo, ningún peligro”, indicó el político tabasqueño, al inicio de su conferencia.

“Que no hay reacciones graves, que estamos dándole seguimiento a todos los estudios que se están haciendo en el mundo, para garantizar la seguridad de las personas. Y por eso vamos a vacunarnos, protegernos todos, también, de decirles que, nada se hace por la fuerza, todo es por la razón y el derecho”, agregó el mandatario nacional.

El pasado 14 de abril, a pesar de que Dinamarca suspendió la aplicación del biológico de AstraZeneca por reacciones adversas, el mandatario nacional dijo que “no hay un indicador de que haya que suspender su aplicación de una de las vacunas”, desarrolladas por la farmacéutica británica.

El titular del Poder Ejecutivo Federal manifestó que si hubiera algún un riesgo se diría y se suspendería la aplicación de la vacuna que provocara un problema, “pero hasta ahora son los resultados, no hemos tenido afortunadamente ninguna desgracia, nada que lamentar”.

López Obrador indicó que hay mucha desinformación y descalificación respecto a los problemas que generan las vacunas.

“¿Es un asunto de farmacéuticas, considera?”, le preguntó un reportero.

“Creo que es un asunto de la condición humana, así es, y es un asunto de las sociedades libres, democráticas y de las empresas, y así son las cosas”, respondió el mandatario nacional.

“Hay reacciones, ha habido casos, pero es mucho mayor el beneficio de la vacuna [de AstraZeneca] que las reacciones adversas, ese es el informe que nosotros tenemos, de modo que nosotros la vamos a seguir aplicando [...] Tenemos ya una muestra también considerable sobre reacciones, ayer fue por cierto día récord de aplicación, hoy no tenemos casos graves y estamos ya aplicando muchas dosis diarias y afortunadamente no hemos tenido problema”, agregó.