$!AMLO recomienda a Biden fijar precios máximos a gasolina en EU

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a su homólogo de Estados Unidos, Joseph Biden, establecer un precio máximo en las gasolinas, ya que, según resaltó, es más cara en aquel País en relación con su costo en México. “33.90 allá y nosotros 23 pesos, 22 pesos, más de 10 pesos más cara”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina compartió una publicación hecha en Twitter por Biden, en el cual plantea que pese a que el precio del barril de crudo está por debajo de los 100 dólares, el de la gasolina no disminuye.

“Yo le podría hacer una recomendación al presidente Biden para resolver rápido el problema [...] De una vez la recomendación, con todo respeto, se acuerdan por qué nosotros no tenemos ese problema [en los precios], porque producimos el petróleo y procesamos la gasolina”, indicó el mandatario mexicano.

“[Petróleos Mexicanos [PEMEX] distribuye el 90 por ciento de la gasolina y nosotros tenemos más capacidad para control de estos energéticos que son estratégicos, allá no”, insistió el titular del Poder Ejecutivo de México.

“Pero si pueden ellos tener control, si establecen un precio máximo, lo que hicimos con el gas. Nosotros no lo hacemos en el caso de las gasolinas, porque los gasolineros se portan muy bien aquí algunos”, comentó el político tabasqueño.

“Él habla del precio de las gasolinas, del crudo que está abajo de 100 dólares el barril. Sin embargo, su queja es de que la gasolina no baja, se suponía que si fuese libre mercado el mismo mercado se ajustaría a esto, bajaría el precio de la gasolina allá”, agregó.

“Sin embargo, dice que las compañías no deberían aumentar sus ganancias a expensas de los trabajadores estadounidenses”, explicó López Obrador, quien recalcó que el Estado no debe incumplir en proteger a las personas y dijo que en el planteamiento de Biden se refleja el problema de dejar todo al mercado.

“Entonces sí libre mercado, pero que no abusen porque si no es la libertad del zorro en el gallinero. Además, preguntarse y entonces para qué esta el Estado, el Estado no debe incumplir su responsabilidad social. El Estado está para proteger a las personas, entonces no es dejar todo al mercado porque suceden estas cosas que él está planteando ahí”, añadió