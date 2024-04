El Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo a Arturo Zaldívar y dijo que era una venganza que Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal ordenó investigar a los principales colaboradores de su antecesor, por una denuncia que los acusaba de conformar un “sistema corrupto”, que incluyeron extorsiones y amenazas, para presionar e influir en las decisiones de jueces y magistrados.

Sin embargo, debido a que el Consejo de la Judicatura Federal no tiene facultades sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Piña Hernández también instruyó remitir el caso particular del ex ministro, a la SCJN, para darle trámite a la denuncia.

Según un oficio emitido el 9 de abril del presente año, para aperturar la investigación J/108/2024, el CJF abrió dicho expediente con base en una denuncia anónima, que acusó a Zaldívar Lelo de Larrea, como el principal responsable de presionar a impartidores de justicia y de vulnerar la independencia judicial, entre 2019 y 2022.

López Obrador aseguró que Zaldívar Lelo de Larrea era un abogado íntegro y actuó con rectitud cuando encabezó el máximo tribunal constitucional nacional.

”Ahora hay un debate en contra del ex ministro Zaldívar y dejaron, a diferencia de otros casos, dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia, pronta y expedita. Y ahora ya se sabe que es una especie de venganza en contra del Ministro Zaldívar”, señaló.

”Tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza, yo lo considero un abogado íntegro, un ex miembro del Poder Judicial y de la Suprema Corte que actuó con rectitud”, sostuvo.

Acusó que detrás de la denuncia contra Zaldívar Lelo de Larrea estaba “el bloque conservador”.

“Por eso iba yo a sus informes, porque no recuerdo que un presidente de la Suprema Corte hablara de la corrupción y nepotismo que existe en el Poder Judicial, y las componendas y de todo lo que significa la descomposición de ese Poder, que está casi en su totalidad podrido”, expresó el Presidente de la República.

”¿Y quienes están detrás? Los mismos del bloque conservador, Claudio X. González [Guajardo], su despacho en favor de la corrupción ¿cómo se llama? Mexicanos a favor de la corrupción, [José Ramón] Cossío [Díaz], el ex ministro, [Fernando Francisco] Gómez Mont [Urueta], Diego [Fernández de Cevallos Ramos], seguramente”, añadió López Obrador.

“No representan al pueblo [los ministros de la SCJN]. A ver si mañana que es seguridad, se da a conocer de cómo un grupo de magistrados ya resolvieron cancelar la prisión preventiva oficiosa, ya lo resolvieron, violando la Constitución. Todavía no resuelve la Suprema Corte, ya ellos resolvieron y eso significa impunidad para presuntos delincuentes de mucha peligrosidad, mañana vamos a tratar de este asunto”, expresó.

“Lo mismo de que dos ministros le hayan corregido la plana al poder legislativo y hayan nulificado, o estén en proceso, de cancelar leyes, dos ministros, por encima de leyes aprobadas en la Cámara de Diputados y en la cámara de Senadores, es grave, porque ya están interviniendo más que nada es una intromisión, es una violación a la división y al respeto entre los poderes”, argumentó.

A pregunta expresa de un reportero, López Obrador se refirió a supuestas presiones desde el Poder Ejecutivo Federal al PJF, bajo la Administración de Zaldívar Lelo de Larrea.

”¿Cuál es el problema que me reúna con el presidente de la Corte y el Fiscal General de la República [Alejandro Gertz Manero] para ver asuntos de Estado”, dijo.

“¿Cuál es el delito?, si tiene que ver con la colaboración entre poderes cuando se trata de asuntos de Estado. Imagínense si no nos vamos a poner de acuerdo para ver lo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Además, es mucha hipocresía de los conservadores. ¿Dónde está el problema de que yo me reúna para decirle que este es un asunto de Estado nos interesa a todos los que realmente sucedió de los jóvenes de Ayotzinapa?”, insistió.

Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo Federal consideró que Zaldívar vivía “un linchamiento público, político”. Sin embargo, consideró que el contrapeso era el pueblo de México, que, según enfatizó, “está muy consciente, muy defensor de la justicia. Esto es lo que ellos [opositores} no han entendido”.

“Antes, en el círculo rojo, en la cúpula, como dominaba un grupo, una oligarquía, son sus achichincles en los medios de información, en la academia, el grupo de intelectuales orgánicos, pues ellos eran los que formaban la llamada ‘opinión pública’”, finalizó.

“Agradezco al Presidente @lopezobrador_ su apoyo y sus amables conceptos sobre mi persona ante la persecución política y linchamiento mediático armado desde el grupo conservador. El pueblo está despierto y no se deja engañar. ¡Gracias, Presidente!”, escribió Zaldívar Lelo de Larrea, a través de su cuenta de la red social X.