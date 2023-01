AMLO respalda a Sheinbaum tras choque de trenes en Línea 3 del Metro CDMX

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ya que, dijo, es atacada por “grilla” tras el choque entre trenes de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, entre las estaciones La Raza y Potrero, que dejó un saldo de una joven muerta y más de 100 personas heridas.

Cuestionado al respecto por un reportero, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador indicó que serán las autoridades de la capital de la República, las que informarán las causas de la colisión.

Asimismo, manifestó su solidaridad con los afectados, pero consideró que el percance fue aprovechado por opositores para arremeter contra Sheinbaum Pardo en el contexto electoral, al ser una aspirante del partido Morena para la Presidencia de la República, en las elecciones de 2024.

“Quiero aprovechar porque se alborotan los zopilotes, con todo respeto, quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite el Gobierno de la Ciudad y la jefa de Gobierno, que es honesta e íntegra, quiero aprovechar porque como ya estamos en temporada electoral se aprovechan para descalificar, atacar”, dijo.

“Y sí, todos tenemos la obligación de actuar con rectitud y asumir nuestras responsabilidades, pero no deja de haber este ingrediente, lo que antes se conocía coloquialmente como grilla. Es dolor humano, por eso lo de los zopilotes, es fuerte, pero no se puede traficar con el dolor humano, eso es enajenación, es no tener escrúpulos morales de ninguna índole”, insistió López Obrador.

El día del incidente, el 7 de enero, Sheinbaum Pardo no se encontraba en la Ciudad de México, sino en trayecto a Morelia, Michoacán, donde participaría en un evento junto al Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, también militante de Morena.

Al enterarse del choque entre los trenes de la Línea 3 del STC Metro, la mandataria capitalina decidió suspender su participación y viajar a la zona del siniestro para atender personalmente las labores, no obstante, llegó 3 horas después de lo ocurrido, tras trasladarse en un helicóptero proporcionado por el Gobierno estatal michoacano.





SHEINBAUM ANUNCIA AVANCES EN LÍNEA 3; REALIZARÁ RECORRIDO PARA REAPERTURA

El tramo afectado por el choque de dos trenes en la Línea 3 del STC Metro podría reabrir la tarde de este lunes, según adelantó Guillermo Calderón Aguilera, director general de dicho Organismo Público Descentralizado.

Durante una conferencia, indicó que las vías del punto donde ocurrió el choque entre los trenes quedaron liberadas a las 05:30 horas de este lunes y se procedió a revisar los sistemas de energía eléctrica y comunicaciones.

“Estamos por iniciar la primera prueba en vacío con un tren a baja velocidad recorriendo el tramo que está cerrado. Esperamos, por todas las evidencias que tenemos de los sistemas que verificamos, que todo ocurra bien. Acto seguido mandaremos una flota de cuatro, cinco trenes para que hagan una reverificación”, explicó Calderón Aguilera.

Luego de recorrer la interestación Potrero-La Raza donde ocurrió el choque entre trenes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que ella subirá al último tren que realice las pruebas de operación, antes de abrir el servicio al público.

“Quisiera yo hacer la última, subirme al Metro pues, para hacer el último recorrido para tener la certeza también hasta de manera personal de que está funcionando adecuadamente antes de que se abriera”, sostuvo la mandataria capitalina, quien también informó que aún siguen 22 personas hospitalizadas al resultar heridas en el siniestro, con diversos estados de gravedad, pero enfatizó que todos se encuentran estables.

Asimismo, indicó que uno de los pacientes más graves es el propio conductor de uno de los trenes, que recibió el impacto en la cabina de conducción.

“Me entrevisté de manera personal, antes de que entrara a cirugía, pero hasta ahora nos reportan los médicos, que todos estables”, dijo.

Aunado a lo anterior, indicó que sería la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la institución que debía definir si se fincarían cargos en contra del conductor de uno de los trenes.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo evadió responder si después de este choque en la Línea 3, registrado cuando ella se encontraba de gira en Morelia, Michoacán, consideraría suspender sus visitas a otras entidades de la República.

“Ni siquiera estoy pensado en eso en este momento”, contestó.





FISCALÍA CDMX INTERPRETA CAJAS NEGRAS DE TRENES ACCIDENTADOS

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se llevó a cabo la interpretación de las cajas negras de los dos trenes siniestrados en el choque de la Línea 3, del STC Metro capitalino.

“Cuyo contenido ya ha sido debidamente interpretado y analizado por expertos en la materia y aportado importantes avances en la investigación”, dijo Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía, quien, sin embargo, no dio avances de las posibles causas del siniestro que dejó una mujer fallecida y más de 100 personas heridos.

“Se ha llevado el acopio y análisis de información técnica como bitácoras y grabaciones de radiocomunicación en las instalaciones centrales del sistema de transporte colectivo”, añadió Lara López, quien, además, resaltó que se conformaron células expertas en diferentes materias para llevar a cabo las diferentes interpretaciones.

Indicó que los trenes fueron retirados de la zona y fueron llevados a los talleres de Ticomán. Asimismo, agentes periciales tomaron diversas declaraciones ministeriales de las personas heridas, cuando se encontraban en los hospitales, lo que se integró a la carpeta de investigación.

Asimismo, detectives de la Policía de Investigación de la Fiscalía han analizado diversos materiales de videovigilancia del STC Metro capitalino, para identificar más testigos.

“El compromiso que asumimos como Fiscalía, es que en el menor tiempo posible informaremos a la ciudadanía las conclusiones de la investigación y las posibles responsabilidades que de ella deriven”, puntualizó, por su parte, Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGJ-CDMX.

“Estamos integrando una investigación seria, científica y profesional para conocer cómo ocurrieron los hechos, qué pasó [...] Téngannos confianza, la Fiscalía General de Justicia se encuentra en alerta para encontrar la verdad a través de investigaciones sólidas y profesionales”, pidió Godoy Ramos.

“[Habrá] reparación integral del daño que atienda la compensación y rehabilitación necesaria para las víctimas, así como para establecer las medidas para que estos hechos no se repitan”, afirmó la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.





CESAN A SUBDIRECTOR DE OPERACIONES DEL METRO CDMX, TRAS CHOQUE DE TRENES

El domingo, autoridades capitalinas informaron de la salida de Alberto García Lucio, subdirector general de Operación, de dicho organismo público descentralizado.

Más tarde, ese mismo día, se informó que Francisco Echavarri Hernández fue nombrado como sustituto de García Lucio.

“En su trayectoria destaca experiencia de 35 años en el Metro de la Ciudad de México en áreas de operación, transportación y coordinación de proyectos”, indicó el Metro respecto al Ingeniero Industrial por el Instituto Politécnico Nacional y Maestro en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México .