MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador se inmunizó este martes, en el Palacio Nacional, contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), con una dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford.

Melina Vega, teniente enfermera de la Secretaría de Marina (Semar), fue la encargada de aplicarle la inyección al titular del Poder Ejecutivo Federal, de 67 años de edad, al final de la conferencia de prensa matutina, que se llevó a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

El presidente de la República respondió algunas preguntas, como la de no haber recibido una transfusión sanguínea durante los últimos tres meses, o no haber presentado fiebre o síntomas de Covid-19 en las últimas 24 horas, además de que dijo no ser alérgico a algún medicamento.

“No [al responder el cuestionamiento de los reporteros de si le dolió la aplicación de la vacuna], tiene unas manos muy suaves [la teniente enfermera], no duele, y, además, nos ayuda mucho, nos protege a todos. Hago un llamado a los adultos mayores, para que todos nos vacunemos”, indicó político tabasqueño.

“No hay ningún riesgo, para empezar no duele la vacuna. Estaba yo viendo que me la colocaron en el mismo brazo donde tengo todavía la marca, de cuando estabamos niños, que nos vacunaban, no sé si era para sarampión o para viruela”, señaló el mandatario nacional.

“Entonces, no pasa nada, absolutamente, que si no se aplicaron la primera dosis, porque lo estaban pensando, cuando lleguen de nuevo al municipio para aplicar la segunda dosis, pueden aprovechar para que se apliquen la vacuna y protegernos todos”, dijo López Obrador.

“Quiero hacer una convocatoria, un llamamiento, a todos los adultos mayores, que se están quedando sin aplicarse la vacuna, por alguna precaución que tengan, decirles que estamos nosotros seguros de que no hay ningún riesgo, ningún peligro”, indicó el político tabasqueño, al inicio de su conferencia.

“Que no hay reacciones graves, que estamos dándole seguimiento a todos los estudios que se están haciendo en el mundo, para garantizar la seguridad de las personas. Y por eso vamos a vacunarnos, protegernos todos, también, de decirles que, nada se hace por la fuerza, todo es por la razón y el derecho”, agregó el mandatario nacional.

“Somos libres y debemos de ejercer nuestra libertad a plenitud, prohibido prohibir. Es convencer, es persuadir, no imponer absolutamente nada. Si deciden no aplicarse la vacuna, son libres, están en su derecho. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad, informar que es importante protegernos, frente a la pandemia”, abundó el político tabasqueño.