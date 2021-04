AMLO se vacunará contra el Covid-19 con dosis de AstraZeneca

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este jueves que en fechas próximas se le inyectará la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford.

”Lo estoy viendo. Me corresponde la de AstraZeneca. Se ha demostrado que no tiene riesgos la vacuna, que son mínimos para el beneficio que causa, y como fue la que se aplicó aquí en la delegación Cuauhtémoc, esa es la que me voy a poner, AstraZeneca”, detalló el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

”No sé si vaya a ir a un centro de vacunación o aquí [en Palacio Nacional], siempre y cuando ayude para que la gente tenga confianza, no está de más decir que hace falta la vacunación, que nos ayude a vacunarnos, que nos protege, que no hay que tener temor”, refirió el político tabasqueño.

Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo federal aclaró que no se ha registrado ningún caso grave de reacción por ninguno de los biológicos contra el SARS-CoV-2.”Sí da un poco de malestar del cuerpo, las reacciones de las vacunas, pero no pasa a mayores, no hay nada grave”, agregó.

”No hemos afortunadamente no se ha registrado ningún caso grave por reacción a la vacuna, a ninguna de las vacunas [...] Sí tenemos que protegernos porque nos ayudará a enfrentar la pandemia y a protegernos de nuevas variantes o cepas”, según expuso el Presidente.

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo federal, de 67 años de edad, afirmó que en México no hay ninguna nueva variante agresiva del coronavirus y es lo mismo que se padece desde el principio. Aunado a ello, aseguró que hay una tendencia a la baja en contagios del Covid-19 en el País.

”Ayer fue día récord en vacunación, 530 mil aplicaciones. Y estamos manteniendo nuestro compromiso de que en este mes terminamos de vacunar a todos los adultos mayores con una dosis cuando menos, sigue en pie el compromiso”, comentó López Obrador.

”Afortunadamente, nosotros en México no tenemos hasta ahora ninguna nueva variante agresiva y hay una tendencia a la baja en contagios, que es importante. No nos estamos confiando, estamos pendientes, pero tenemos una hospitalización del 18 por ciento”, dijo el mandatario nacional.

El gobierno de Estados Unidos cedió 2.5 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford.

Aunque ha sido autorizada en más de 70 naciones, una decena de países suspendieron la aplicación de dicha inmunización.

Ello ante el temor de que tras dicha inoculación se formen coágulos en la sangre, luego de que se presentaran casos de trombo embolias en personas inmunizadas. Sin embargo, tanto el Gobierno de Reino Unido, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la empresa británica defendieron la seguridad de la vacuna contra el Covid-19.