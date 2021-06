AMLO visitará Aguililla, Michoacán, después de las elecciones

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que visitará el municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán, después de las elecciones intermedias que se llevarán a cabo el 6 de junio.

Casi al finalizar su conferencia de prensa matutina este viernes 4 de junio, el Mandatario nacional recordó que, incluso, se ha quedado a dormir en Aguililla. Sin embargo, no hizo referencia respecto a la violencia que se vive en dicho municipio, ni tampoco precisó la fecha de su visita.

“He ido a Aguililla, conozco Aguililla, como conozco todos los municipios de México, me he quedado a dormir en Aguililla, les puedo decir que enfrente de la plaza principal hay un hotel donde me he quedado a dormir”, detalló.

“Conozco todo Michoacán y tengo la dicha enorme de conocer todo el País”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

El municipio es del área de Tierra Caliente, cuyo territorio se disputan el grupo de Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación.