El Presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió, el 2 de mayo de 2024, el hallazgo del supuesto crematorio clandestino localizado en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, donde, según lo adelantó, el 30 de mayo del presente año, Cecilia Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, podría haber restos humanos.

Aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México afirmó que los restos óseos eran de animales y no de humanos, el mandatario nacional pidió no lucrar con el dolor humano, especialmente porque el hallazgo lo realizaron personas provenientes de Sonora y Chihuahua, quienes, según dijo, formaban parte de sus opositores.

“Salió de que habían encontrado un crematorio, vivieron de Sonora y de Chihuahua y pues, personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador”, indicó.

Sin decir nombres, AMLO aseguró que quienes viajaron desde el norte del país tras revelarse el hallazgo del presunto crematorio, afirmaban defender las causas justas. Sin embargo, lamentó que, según él, se lucraba con el dolor humano.

“Luego defienden causas que son muy justas, imagínense, cómo no pensar en la desaparición de un ser querido, ¿quién va a estar en contra de eso? pero a veces se trafica con el dolor humano”, insistió el Presidente de la República.

López Obrador aseguró, además, que en el pasado el “bloque conservador” tenía el control de los medios de comunicación y por ello, era más fácil engañar al pueblo de México. No obstante, en la actualidad, según enfatizó, la gente estaba muy despierta y por eso fue que refrendó a no “traficar con el dolor humano”.

“No se debe administrar desgracia, no se debe traficar con el dolor humano, porque eso además no les ayuda, antes, como tenían el control de los medios podían engañar, pero ahora no, ya la gente está muy despierta, muy consciente”, dijo.

El mandatario nacional pidió a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, mostrarle los principales medios digitales de comunicación, para luego argumentar que, según él, se había abordado el tema del presunto crematorio clandestino con mucho énfasis, llevándolo a destacar que todo se trataba de una campaña similar a la de redes sociales, donde recibió la etiqueta de “narcopresidente”.

“Está armado, es como lo de narcopresidente, es una campaña que tiene que ver con publicistas, que tiene que ver con agencias internacionales, desde luego con los medios de manipulación, con periodistas famosos”, aseveró López Obrador.

Asimismo, al ser cuestionado respecto al acercamiento que Flores Armenta había tenido con los medios de comunicación, el Presidente de la República afirmó que el supuesto hallazgo de un crematorio clandestino correspondían a una estrategia “perversa”.

Fue un montaje: Martí Batres

Por su parte, Martí Batres Guadarrama, titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que la versión de un supuesto “crematorio clandestino”, ubicado en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, denunciado por Flores Armenta, fue un “montaje frustrado”.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, Batres Guadarrama también acusó que se pretendió afectar a su Gobierno, “lucrando políticamente con el dolor” de las familias de desaparecidos.

“Lo que vimos, podría decir después de lo que sucedió, fue un montaje frustrado. Nosotros respetamos la auténtica labor de quienes trabajan por encontrar a personas desaparecidas, pero en este caso se buscó lucrar políticamente con el dolor humano y una causa justa”, justificó el jefe de Gobierno de la capital de la República.

“Todo esto que sucedió entre ayer y antier corresponde a un movimiento político, es por la temporada electoral. Se buscaba afectar al Gobierno de la Ciudad de México, dejarlo en mal, pero la verdad es que las distintas dependencias actuaron con rapidez, con eficacia, con profesionalismo y dieron resultados inmediatamente”, señaló Batres Guadarrama.

Asimismo, el titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República cuestionó que a las exigencias de búsqueda se integraran personajes opositores al Gobierno de López Obrador, originarios del norte del país, sin coordinarse con las familias locales, que también trabajaban en localizar a las personas desaparecidas.

“Además viene gente de Sonora, de Chihuahua, llega repentinamente, ni siquiera se coordina con los colectivos que existen aquí en la Ciudad de México. Personas de esos colectivos terminaron deslindandose de Ceci Flores, criticando su actuación y señalando que lo que hacía era revictimizar y que era totalmente incorrecto que no se hayan coordinado con ellos”.

Los hechos

La tarde del 1 de mayo de 2024, la FGJCDMX confirmó que las cenizas localizadas en el sitio al cual acudió Flores Armenta, para llevar a cabo una búsqueda de personas desaparecidas, pertenecían a animales. Incluso difundieron el testimonio de una mujer, desde su domicilio ubicado en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, cuya identificación oficial del Instituto Nacional Electoral (INE), fue encontrada en el lugar, pero que había sido robada junto a su teléfono celular.

Durante una conferencia en la que estuvo presente Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital de la República, Ulises Lara López, quien funge como encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, detalló, que tras llevarse a cabo peritajes, dictámenes antropológicos arrojaron que ninguno de los 14 restos óseos correspondían a alguna persona.

No obstante, Flores Armenta reiteró que el 30 de abril de 2024, había restos humanos en dicho sitio, pero que al regresar, éstos ya habían sido retirados. “Cuando volvimos al lugar ya no estaban. Excavamos por muchas horas y no pudimos encontrar nada más. Es por eso que solicitamos el apoyo de una retroexcavadora, para que nos ayude en el lugar”, explicó.

“Acabamos de encontrar este crematorio clandestino, al parecer hace mucho tiempo han estado cremando cuerpos aquí”, dijo la madre buscadora, el 30 de abril de 2024, en un video transmitido en vivo a través de su cuenta de la red social X.

“Encontramos restos humanos en unas fosas clandestinas y este crematorio”, señaló Flores Arementa, quien también anunció que darían aviso a las autoridades, “para que hagan el trabajo que les corresponde”.

“Tenemos la esperanza que con la tecnología que tienen las autoridades, puedan hacer algo por localizar lo que quede de algunas personas aquí, algunos restos que puedan analizar y pueda salir un positivo”, insistió la fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Por último, la activista sonorense agradeció a las personas que realizaban denuncias anónimas, para la localización de estos lugares e invitó a las familias que tenían personas desaparecidas, salir a buscarlos.

“Que se den cuenta de que está es la verdadera lucha por nuestros desaparecidos. Si no los buscamos no los vamos a encontrar, nuestra primer búsqueda en la Ciudad de México, con resultados positivos. Invitamos a todas las familias a unirse a esta lucha que tenemos, a buscar y a encontrar a nuestros desaparecidos”, agregó Flores Armenta.

“Las autoridades vendrán, y seguro se reencontrarán muchas familias. Gracias a todos los que me dijeron donde podían haber restos y repito, no busco justicia, sólo que una madre sepa dónde arropar por última vez a su hijo. Quiero llorar, este país no está bien”, escribió la activista sonorense, en su cuenta de X.

“Me quiebra el alma encontrar alrededor de esa escena tanta ropa de niños y mujeres, imaginar que ese pudo ser su destino y pensar que probablemente esas cenizas nunca puedan decirnos quiénes son. Que Dios nos proteja”, agregó la madre buscadora, en otra publicación, a la cual adjuntó un video del supuesto crematorio clandestino.