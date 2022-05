Anaya afirma que AMLO manda mensajes de paz a delincuentes a dos semanas de las elecciones

El panista Ricardo Anaya Cortés aseguró este lunes que no es coincidencia que el Presidente Andrés Manuel López Obrador “mande mensajes de paz” a los delincuentes, a dos semanas de las elecciones en seis estados del País. “Claro que no es casualidad que ahora que estamos a dos semanas de que haya elecciones en seis estados vaya a salir eso de que ‘también cuidamos a los delincuentes’”, dijo el político en un video que publicó en sus redes sociales. Anaya Cortés recordó que previo a las elecciones del 6 de junio de 2021, el Mandatario nacional ordenó la liberación de Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, hijo del capo Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el 17 de octubre de 2019 en Sinaloa, y también saludó a María Consuelo Loera Pérez, madre del narcotraficante, el 23 de marzo de 2020. “Abunda la evidencia de que la delincuencia apoyó a Morena en muchísimos estados del país [...] O sea, nomás le faltó decir que se portaron bien porque apoyaron a Morena”, acusó el ex candidato presidencial. El ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional agregó que el Mandatario federal repite el mensaje de paz hacia los delincuentes “para que llegue [...] a donde tiene que llegar, a dos semanas de la elección y todo esto cuando la brutalidad del crimen ha llegado a niveles de verdadero horror”. “¿Cómo cuidar a los integrantes de las bandas? Seguir neceando con abrazos no balazos. Como si los criminales se fueran a quedar quietos porque les manda abrazos”, cuestionó el también ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Asimismo, señaló que el Gobierno federal debería imponer su autoridad, porque sino el crimen se expande y crece. “Pasa de la venta de drogas al huachicol, a la extorsión, a cobrarte el derecho del piso”, indicó. Por último, Anaya Cortés propuso “olvidarse ya de frasecitas huecas y recuperar la misión primigenia del Estado mexicano: brindar seguridad a los ciudadanos. Cuidar la vida de los mexicanos y combatir a los criminales, atender a las víctimas y hacer que se cumpla la ley. Yo estoy convencido: sí podemos vivir seguros y en paz”.

AMLO INSISTE EN QUE NO FUE “DESLIZ” SU DICHO DE PROTEGER VIDA DE CRIMINALES El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, el pasado 16 de mayo, que sus declaraciones respecto a cuidar la vida de los integrantes de grupos criminales no fueron “un desliz” e insistió que los seres humanos “no somos malos por naturaleza” y son las circunstancias las que llevan a las personas “por el camino de las conductas antisociales”. “Ahora que dije que hay que proteger la vida de todos, porque lo más importante es la vida, llegaron a decir ‘fue un desliz’, no, así pienso, nada más que son dos posturas distintas”, aseguró el político tabasqueño. “Existen los que quieren resolver todo con la violencia, el mátalos en caliente’, ‘quémalos con leña verde en el Zócalo” y quienes pensamos que la paz es fruto de la justicia y que los seres humanos no somos malos por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales”, indicó el mandatario nacional. López Obrador recordó las burlas respecto a su política de “abrazos, no balazos”, de parte del gobernador de Texas, Greg Abbott. “Choca con su mentalidad, no es que sea un hombre malo, de mala fe es que son dos pensamientos distintos”, aseguró. Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que insistirá en que lo mejor es enfrentar el mal haciendo el bien y evitando la violencia.

El Presidente aseguró, el 13 de mayo, que no fue una equivocación su declaración respecto proteger la vida de los miembros del crimen organizado, sino que esa es su forma de pensar. El político tabasqueño reconoció, el 12 de mayo, la actitud “responsable” del convoy conformado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en la comunidad de Nueva Italia, municipio de Múgica, perteneciente a la región de Tierra Caliente, en Michoacán, perseguidos por un grupo de civiles armados. “Me llamó la atención de que intelectuales o profesionales supuestamente progresistas, me cuestionaran [...] ¿cómo vamos a querer que alguien pierda la vida?, ¿cómo vamos a estar a favor de la ley del talón, de que ‘el que a hierro mata a hierro muere’, y el ‘diente por diente’, y el ‘ojo por ojo’? Si a esas vamos nos vamos a quedar chimuelos o tuertos todos”, subrayó. “’Fue un desliz del Presidente’, según un conductor, que seguramente yo lo iba a aclarar, pues no, fíjense que así pienso, y vamos a analizarlo: actuaron muy bien los soldados. Hay esa mentalidad muy autoritaria”, abundó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina, llevada cabo en Monterrey, Nuevo León. “Cuando dije abrazos no balazos, y se rieron, todavía lo siguen haciendo pero no me importa, porque nuestra estrategia de atender a la gente pobre, de atender a los jóvenes nos está dando resultados sin violar derechos humanos se está avanzando, porque le estamos quitando el semillero a la delincuencia, les estamos quitando a los jóvenes”, señaló López Obrador.

Por su parte, Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), apuntó que durante la persecución de civiles a militares en Nueva Italia, en el estado de Michoacán, no había qué utilizar la fuerza, debido a que los civiles no estaban armados. “Se ubican dos bloqueos, un primer bloqueo en Potrerillo de Coria, que es gente desarmada, no había personal armado, ningún civil armado, lo rodean y siguen su camino. Posteriormente, en cuatro caminos vuelvan ubicar otro bloqueo, de la misma manera personal desarmado, lo evaden al ver que no representaba un peligro para el personal, no había agresión armada, no había por qué responder con la fuerza y es evadido ese bloqueo en Cuatro Caminos”, narró el mando militar. “La actitud que se tiene en ambos bloqueos, lo que se identifica es que había, por parte de esa base social de la delincuencia organizada, a veces algunos apoyando y otros obligados, pues se identifica que estaban protegiendo y estaban evitando que pudiéramos estar en esa área, identificamos que había la posibilidad de que existiera algo ilícito, algo mayor a lo que ya se había localizado y destruido que era el laboratorio y cuatro plantíos de mariguana”, refirió. Según el titular de la SEDENA, se formó una fuerza de 512 elementos, entre Guardia Nacional, Ejército, Fiscalía General de la República (FGR) y Policía de Michoacán, “para operar en esa área que identificábamos que algo se estaba ocultando, que algo buscaba la población, esa base social desarmada buscaba que no entráramos a realizar nuestra tarea, entonces estas fuerzas de reconocimientos terrestres y aéreos en Tumbiscatío, Múgica y La Huacana”. En total, dijo Sandoval González, durante el operativo en Michoacán fueron destruidos cinco laboratorios clandestinos para elaborar droga sintética, y 19 plantíos de mariguana, con una afectación para la delincuencia organizada de 13.06 millones de pesos. “Este es el resultado de responder a esos agresiones, respetando los derechos humanos y aplicando la ley de uso de la fuerza”, insistió el titular de la SEDENA.