Ante protestas, AMLO anuncia tres medidas para garantizar abasto de gas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles tres medidas para garantizar el abasto de gas licuado de petróleo, ante el paro que realizan dueños de camiones repartidores de cilindros, así como choferes y ayudantes, en al menos nueve entidades de la República, en protesta por el tope máximo a los precios del hidrocarburo.

Además, el titular del Poder Ejecutivo federal advirtió que analiza denunciar a dueños de camiones repartidores de cilindros, así como choferes y ayudantes que nieguen el servicio a la población e informó respecto a la intervención de la Guardia Nacional para a garantizar la seguridad de quienes sí suministrarán el gas LP.

“Frente a esta protesta de los distribuidores y comisionistas del gas estamos tomando medidas en tres sentidos”, informó el mandatario mexicano durante su conferencia de prensa matutina desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Primero garantizar el abasto del gas a los pobladores de la Ciudad de México, del Valle de México y de Pachuca, porque no es un asunto nacional, afortunadamente, es aquí en la ciudad donde hubo esta protesta el día de ayer y en Pachuca”, dijo el político tabasqueño.

El titular del Poder Ejecutivo federal aseveró que se usará a la GN para proteger las instalaciones y equipos de distribuidores y comisionistas que ayuden a que no falte el abasto del gas, evitando así que sean vandalizadas por estos grupos que están en contra del tope máximo a los precios del gas LP.

“Tercero se va a hablar con los distribuidores y con los comisionistas para ofrecérseles garantías de seguridad, porque ayer comentaban que no podían salir porque les podían vandalizar sus unidades, va a intervenir la Guardia Nacional para proteger a distribuidores, comisionistas, que ayuden para que no falte el abasto del gas”, abundó.

Así como “el comandante de la Guardia Nacional [Luis Rodríguez Bucio], la Secretaria de Energía [Rocío Nahle García], el director de PEMEX [Octavio Romero Oropeza], el consejero jurídico de la Presidencia [Julio Scherer Ibarra], la Jefa de Gobierno de la Ciudad [Claudia Sheinbaum Pardo], están reunidos para que se actúe en estas tres direcciones, directrices o estas tres medidas con el propósito de que no falte el gas en la Ciudad, ni en ningún otro lugar del país”, insistió.

“Ya se les explicó que es una medida de emergencia, transitoria, hasta establecer un equilibrio en los precios, porque se fueron muy arriba y están afectando economía popular, se establecieron precios máximos que se van a estar analizando semanalmente, a la primera no todos, sino algunos, responden con estas protestas, a la primera, queriendo apostar a que van a doblegar al Estado, pues no”, afirmó.

Comentó que ya pasaron la experiencia del robo de combustible o “huachicol” y quedó demostrado que “no es vano resistir estas presiones”, por lo que no por hacer el paro “ya se va a quitar el precio máximo. No, no, son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo. No vamos a ser rehenes de quienes buscan nada más provecho personal”.

López Obrador argumentó que cómo es posible que no aumenta el precio de la luz o las gasolinas, pese a la inflación, pero el precio del gas LP está “hasta las nubes”, y por eso se tomó la decisión de precios máximos, lo que no es un arbitrario, sino que se hace un análisis del costo, cuánto vende Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuánto les cuesta operar y qué utilidad “justa, razonable” pueden tener.

“Sí, han estado hablando con la Secretaria de Energía [Rocío Nahle García]. Ya se les explico: es una medida que se tomó de emergencia, es transitoria hasta establecer un equilibrio en los precios, porque se fueron muy arriba y están afectando la economía popular”, insistió.

“Entonces, se establecieron estos precios máximos que se van a estar revisando semanalmente. Y no es que ayer hicieron este paro y ya se va a quitar el precio máximo, no, no. Son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente”, finalizó.