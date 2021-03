Antes no habían esas protestas [feministas], empezaron con nuestro gobierno: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este 8 de marzo, a las personas que protestarán en el marco del Día Internacional de la Mujer, que lo hagan de forma pacífica.

Asimismo, afirmó que la valla metálica que se puso alrededor del Palacio Nacional, es para proteger, también, la seguridad de las feministas que convocaron a la marcha denominada #8M.

”Pues vamos a iniciar la semana en este día especial que se conmemora un aniversario más del día dedicado a las mujeres, pero sobre todo a la lucha de las mujeres por la igualdad. No es para felicitar, sino para refrendar el compromiso de todos, en favor de la igualdad de las mujeres”, indicó el mandatario nacional.

”Recordar a las mujeres que han luchado en otros tiempos, para garantizar el derecho a la igualdad. Mujeres de todas las clases sociales, de todas las culturas, de todas las regiones de nuestro País. Mujeres que lucharon en las tres grandes transformaciones de México”, agregó el político tabasqueño.

”Que lucharon en la independencia, en la Reforma, en la Revolución. Que lucharon en los últimos tiempos, para avanzar en la igualdad de derechos políticos, y, sobre todo, lo que tiene que ver con los derechos sociales”, abundó el Presidente.

Luego, el titular del Poder Ejecutivo federal señaló que durante su conferencia de prensa matutina intervendrían Olga Sánchez Cordero Dávila, titular de la Secretaría de Gobernación; Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); así como la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), María Fabiola Alanís Sámano.

Además, López Obrador informó que en el Salón Tesorería del Palacio Nacional había invitadas especiales, pero que se acordó que a las 12:00 horas de este mismo día, en la sede de la Segob, se llevaría a cabo un foro para que “todas tengan la posibilidad de expresarse y el Gobierno de la República va a transmitir este encuentro”, a través de las diversas redes sociales y canales oficiales.

”Porque son muchas cosas las que se tienen que decir, y no nos alcanza el tiempo, aquí el tiempo de la mañanera, para que se sepa qué estamos haciendo, en protección a las mujeres, en contra del feminicidio, en contra de las violaciones, en contra de la violencia de la mujer”, afirmó el mandatario nacional.

”Pero también qué estamos haciendo en lo educativo, en la salud, en todo lo relacionado con el bienestar. Hace unos días comentaba yo, que de 22, 24 millones de beneficiarios de los programas de Bienestar, más de la mitad, son mujeres”, detalló el político tabasqueño.

”De quienes reciben una pensión de adultos mayores, de las niñas y los niños con discapacidad, que también reciben pensión, de casi 11 millones de becas para estudiantes de familias humildes, la mayoría niñas estudiantes”, aseguró el Presidente.

”Entonces es mucho lo que se está haciendo, como nunca, y también, como nunca en la historia, están participando en la administración pública y en la política las mujeres. Nunca una mujer había desempeñado el cargo de secretaria de Gobernación”, señaló López Obrador.

”Lo mismo, por primera vez en la historia, una mujer es secretaria de Seguridad Pública, y, como consta, la mitad del gabinete son mujeres. Tampoco nunca esto había sucedido, no se había visto en México”, insistió.

”Pero también hay algo que es importante. Nuestro Gobierno no va a desatar, nunca, la represión. Nunca se va a reprimir al pueblo de México, no se va a usar nunca a la Policía o al Ejército, para reprimir al pueblo”, advirtió.

”Somos distintos a los conservadores, que ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla, para evitar la violencia. Para que no haya actos de violencia y no queremos que se lastime, se dañe a nadie, no queremos heridos, no queremos que nadie se afecte”, agregó.

”Tenemos que cuidar a las mujeres. Tenemos que cuidar, incluso, a quienes vienen a protestar, aún de manera violenta. Porque imagínense, un petardo, una bomba Molotov le estalle a quien la utilice. No queremos eso”, dijo.

”Nosotros amamos la vida, queremos la paz, y hay muchas maneras de protestar de forma pacífica. Incluso, de alzar la voz y hasta de insultar, pero no tirar bombas, no usar martillos, no incendiar, porque eso es lo que quisieran los conservadores”, abundó López Obrador.

”Antes no habían esas protestas, empezaron con nuestro Gobierno, porque valiéndose de un movimiento justo, noble, se aprovechan, para lanzarse en contra del gobierno. Es que ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía, que se dedicaban a saquear, a robar, y eso los trae muy molestos”, afirmó.

”El pacto de cobrarles impuestos, que existía, a las grandes corporaciones empresariales, financieras. Porque entre otras grandes cosas, era una gran injusticia, que el pueblo pagara impuestos, el campesino, el obrero, pagara impuestos, porque todo lo que compramos va incluido el IVA, y a los grandes se les devolvían los impuestos”, aseguró.”[...] Y es algo parecido a lo que hacen, con esta manipulación del movimiento feminista, que es un movimiento justo, de lucha, en favor de las mujeres. Entonces, lo quieren cooptar, gente, hombres, mujeres, que nunca han defendido las mujeres”, insistió.

”Que antes callaban con las injusticias que se cometían contra las mujeres. Es cosa de preguntarnos, cuando se da la violación de la señora Ernestina Ascencio [Rosario], en la sierra de Zongolica [Veracruz], cuántos reportajes hizo Televisa, o Azteca, o el Reforma, o El Universal, o Milenio, ¿qué se dijo de eso?”, agregó.

¿Qué pasaba, desde antes, con las muertas de Juárez [Chihuahua], ¿qué hacían los medios? Silencio, cómplice. Entonces, ahora están contra nosotros, pero debe de quedar muy claro, que nosotros estamos a favor de la igualdad de las mujeres, a favor de que se garanticen sus derechos, de todas las mujeres de México”, dijo.

”No estamos en contra de las mujeres, ni del movimiento feminista, estamos en contra del autoritarismo, de la manipulación, de la hipocresía, y, desde luego, de la corrupción, de las injusticias”, finalizó López Obrador.