“Como no hay enjuagues, se hacen tres intentos. Pero como están en el plan, los del bloque conservador, de no aprobar nada de nosotros, rechazaron la propuesta. Y ya cuando es así yo tengo la facultad de proponer. Hoy mismo vamos a resolver. Tengo nada más que pensar quién puede ser. Las tres son de primera, [pero] sí me meten en un predicamento”, dijo.

“Hoy mismo vamos a resolver. Porque la verdad las tres son muy buenas con integridad y tengo que pensar quién puede ser. Pero afortunadamente sé la ventaja que tengo, que son mujeres con principios, son mujeres con ideales, están a favor del pueblo de la justicia, que no están al servicio de los potentados. Entonces no me va a costar, en eso no hay problema”, agregó.

“Hoy mismo, para que los expertos tengan de qué hablar”, indicó.

Comentó que por primera vez en la historia de México, el Presidente de la República iba a nombrar directamente a una Ministra de la SCJN.

La discusión en el Senado

Cerca de la medianoche del 13 de diciembre, el Pleno del Senado aprobó, con 69 votos a favor y 38 sufragios en contra, la idoneidad de la terna enviada por López Obrador para la elección de una nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para dar paso a las ponencias de las tres aspirantes.

Durante la madrugada del 14 de diciembre, el Pleno Senado de la República rechazó la segunda terna propuesta por López Obrador, debido a que Morena y sus aliados no lograron reunir la mayoría calificada, que corresponde a las dos terceras partes de los presentes.

Por tal motivo, como mandata el Artículo 96 de la Constitución, el Presidente de la República podrá ejercer su facultad de nombrar de manera directa a la nueva persona que integrará el máximo tribunal constitucional.

Alrededor de las 03:00 horas de este jueves, los 12 senadores integrantes del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano, exhibieron simultáneamente sus cédulas con el voto en contra, antes de que las depositaran en las urnas.

Durante la primera ronda de sufragios, 121 senadores votaron. Alcalde Luján obtuvo 29; Batres Guadarrama, 33; y Cruzvillegas Fuentes, 12. Hubo un sufragio nulo y 46 en contra. La aspirante ganadora debía reunir 81 votos para lograr la mayoría calificada.

En la segunda ronda, con el mismo número de votos de senadores contabilizado, 121, Alcalde Luján obtuvo 16; Batres Guadarrama, 54; y Cruzvillegas Fuentes, 2. Hubo tres votos nulos y 46 sufragios en contra.

Al término de estas dos votaciones, el Pleno del Senado hizo la declaratoria de no reunir las dos terceras partes para este nombramiento, por lo que la Mesa Directiva de la Cámara alta del Congreso de la Unión ordenó la notificación al Presidente de la República, para los efectos constitucionales correspondientes.

Ricardo Monreal Ávila, ex coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta del Congreso de la Unión y ex presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, explicó que si la elección atañía al Poder Ejecutivo Federal, la ministra elegida debería rendir protesta ante el Pleno de la Cámara alta del Congreso de la Unión, antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones, el 15 de diciembre de 2023.