Dante Alfonso Delgado Rannauro, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que dicho partido político tendrá candidato presidencial el 5 de diciembre del presente año.

El también coordinador del grupo parlamentario de MC en el Senado de la República, indicó que el 14 de julio de 2023 tendrán una reunión del Consejo Nacional de dicho partido político, en el cual definirían el calendario de actividades y las reglas de operación para todas las candidaturas a gubernaturas, presidencias municipales, diputados locales y senadores.

“Va a haber dos procesos: la elección presidencial y las elecciones concurrentes más amplias de la historia del país, porque se logró compactar las fechas. Nosotros el próximo día 14 de julio vamos a tener una reunión de Consejo y vamos a marcar un calendario de actividades para la Presidencia la República que nos llevará al 5 de diciembre a tener la candidatura presidencial”, dijo el ex gobernador interino de Veracruz, del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1992.

“Y en el Consejo de diciembre vamos a establecer las reglas de operación para todas las candidaturas a presidencias municipales, diputados locales, federales, senadores y gobernadores”, dijo Delgado Rannauro, quien también descartó nuevamente ir en alianza durante la elección de 2024.

“Ya les he dicho que nosotros no nos vamos a subir al Titanic. No es posible imaginar que al otro día de haber tenido la derrota en el Estado de México sin haber consultado con sus órganos de dirección, sin haber realizado el mínimo ejercicio reflexivo, salgan a anunciar que van adelante como si nada hubiera pasado, y pasó mucho”, agregó el dirigente nacional de MC.

El político veracruzano aseguró que Movimiento Ciudadano se mantendría al margen de la ley y que respetarán los tiempos electorales y no adelantarse, “como Morena”.

“Nosotros queremos ir en términos de los tiempos. Independientemente de ello, puedo decirles a ustedes, que si logramos construir el ejercicio que estamos intentando éste permite lograr éxitos y lograr triunfos”, indicó el dirigente nacional de MC.

Por otra parte, Salomón Chertorivski Woldenberg oficializó su candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano.