En entrevista con el diario El Universal y algunos otros medios, Mier Velazco descartó que el aplazamiento de la votación se trate de un intento para convencer a legisladores de los grupos parlamentarios de oposición, entre ellos a los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional.

“Por prudencia y dar tiempo para el análisis del dictamen de reforma electoral, aprobado en comisiones, los coordinadores de la Coalición Juntos Hacemos Historia acordamos pedir a la Mesa Directiva de la @Mx_Diputados que dicho proyecto sea abordado el próximo martes”, señaló el político poblano en Twitter.

“Hoy vamos, por prudencia, a darle tiempo, porque solo tuvieron conocimiento del dictamen 100 diputados, es un dictamen muy denso de casi mil páginas, por lo que a petición de la coalición y de varios coordinadores y diputados se determinó que se haga la declaratoria de publicidad en la gaceta y dar oportunidad para que el día martes de la próxima semana ya se esté votando el dictamen”, expuso Mier Velazco, en entrevista con El Universal.

“Entonces, la sesión extraordinaria que estaba solicitando a la Mesa Directiva se retira para que se ha tendido el dictamen la próxima semana... Ninguna suspicacia, no hay acuerdos, la propuesta no va a cambiar en nada, que no haya sospechosismo, no hay ningún propósito ni de violentar el proceso ni nada nada oscuro que no sea lo que te estoy diciendo”, enfatizó, al mismo rotativo.

Minutos antes, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el Diputado aseguró que “integrantes de la coalición” legislativa “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena y los partidos Verde Ecologista Mexicano y del Trabajo, le hicieron dicha petición para “tener prudencia” y se conozca a fondo el dictamen.