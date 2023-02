Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, aplazó, el 16 de febrero de 2023, hasta las 10:30 horas del 27 de abril del mismo año, para la realización de la audiencia intermedia por el caso Agronitrogenados, en el cual se encuentra imputado Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Pero la defensa del ex funcionario federal espera que el 10 de marzo de 2023, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), autoricen el acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad, para que sean suspendidos en forma condicional los procesos por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, tras lo cual el ex director general de la empresa paraestatal podría salir de la cárcel.

Antes de iniciar la audiencia intermedia, Miguel Ontiveros Alonso, abogado de Lozoya Austin, dijo que solicitarían ante el juez de control, establecer una fecha y hora para la firma del acuerdo reparatorio de más de 10 millones de dólares, en los casos Agronitrogenados y Odebrecht, a cambio de salir de prisión, “en los términos que señalen las instituciones del Estado”.

“La postura de la familia Lozoya Austin es que tiene plena disposición para garantizar 100 por ciento la reparación del daño solicitado por las instituciones, y esa es la afirmación que vamos a hacer como defensa”, expresó el litigante, en entrevista con representantes de los medios de comunicación, antes de ingresar a la sala de audiencias.

“Nosotros le hemos reiterado a los colegas de Pemex, de la FGR y de la Unidad Inteligencia Financiera, la disposición plena para reunirnos y antes de esa fecha, lo antes posible, generar las condiciones para que vengamos por ejemplo el 10 de marzo, que es la fecha de la audiencia de Odebrecht, a firmar los acuerdos en el marco del caso Agronitrogenados y el convenio en el marco del criterio de oportunidad de caso Odebrecht y suspender ambos procesos”, señaló el abogado de Lozoya Austin, al salir del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

“El juicio va a ser en contra de Enrique Peña Nieto y sus colaboradores, quienes dirigieron el aparato organizado de poder, no puede haber juicio en contra de Emilio Lozoya, porque es un testigo colaborador que ha aportado suficientes elementos con base en los cuales se ha ejercido ya acción penal por parte de la Fiscalía y ha generado incluso órdenes de aprehensión y ya hay personas procesadas”, agregó el litigante.

“Entonces lo que no puede ser es que se procese a una persona que aporta elementos y por el otro lado también se les procesa a quienes han sido imputados y alguno de ellos ya procesados, entonces el juicio debe ser en contra del ex presidente de México”, abundó Ontiveros Alonso.

“Si es necesario, lo quiero dejar muy claro, si es necesario que nosotros solicitemos que se gire atento oficio de colaboración a las instituciones españolas, especialmente a la Fiscalía del Gobierno del Reino de España, para que sea citado Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, a la FGR y se haga de su conocimiento la denuncia que existe en su contra y que manifieste lo que a su derecho convenga”, indicó.

“Lo vamos a hacer, vamos a ver cuál es la respuesta de las instituciones y tenemos plena confianza de que vamos a pagar y vamos a obtener el criterio de oportunidad”, insistió el litigante, quien también recordó que Lozoya Austin le pidió personalmente manifestar al presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de los medios de comunicación, la situación injusta en la que se encuentra, ya que era testigo colaborador y estaba preso, mientras que los ex funcionarios a los que denunció se encontraban libres.

“Él me ha pedido transmitirles que no comprende la razón por la cual, a pesar de tener la calidad de testigo colaborador, de cooperar y de manifestar, que no entiende por qué al testigo colaborador se le ingresa a prisión, se le reprime, mientras que a las personas que han sido denunciadas se encuentran en libertad”, expuso el abogado.

Ontiveros Alonso agregó que Lozoya Austin mantenía su compromiso de proceder a la firma del acuerdo para extinguir las acciones penales en contra de su familia, especialmente de su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, quien llevaba más de mil días en prisión domiciliaria y no había podido ver a sus familiares.

Cuestionado respecto a si Lozoya Austin renunciaría a seguir colaborando con la FGR, en caso de no conseguir la libertad, el litigante respondió que dicho escenario simplemente no existía y que su cliente siempre continuaría cooperando con las investigaciones de la autoridad ministerial.

El área de la FGR responsable de conducir y formalizar dicha negociación es el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Las ocasiones en las que previamente fue programada la audiencia, sin llevarse a cabo, fueron el 3 de abril y 4 de noviembre de 2022, así como el 3 de enero del presente año.

La defensa legal de Lozoya Austin pidió el nuevo dirimiendo, porque la Fiscalía General de la República (FGR) entregó el 14 de febrero de 2023, unas cuatro mil fojas que correspondían, entre otros rubros, a traducciones de estados de cuenta del banco JP Morgan de Nueva York, traducidos al español.

Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Federación se opuso a la nueva prórroga, con el argumento de que ya había pasado tiempo suficiente para reanudar el proceso, y es que era la cuarta vez que se posponía la resolución respecto a un posible acuerdo o avanzar en la audiencia intermedia. “El número de veces pueden ser 100, eso a mí no me importa”, respondió Alarcón López.

Sin embargo, el juez ponderó el derecho a la defensa adecuada de Lozoya Austin, por contar con tan poco tiempo para revisar la información recibida, al tiempo que también exhortó a los representantes de la FGR a entregar con anticipación más registros si es que contaran con otros a los ya exhibidos en la carpeta de investigación, a fin de evitar retrasar más el proceso.

La defensa legal de Lozoya Austin, a través de Alejandro Rojas Pruneda, propuso que el Ministerio Público de la Federación se desistiera de estos medios de prueba, a fin de seguir con el proceso, el 16 de febrero de 2023, a lo que el juez concedió un receso de 10 minutos para que los representantes de la FGR definieran esto, lo cual, al final rechazaron, por lo que se concretó una nueva prórroga de la audiencia intermedia.

“Tiene un mayor rango axiológico el derecho de defensa sobre los tiempos [de un proceso], no se afecta a la empresa Pemex; ni a la Unidad de Inteligencia Financiera [UIF]. Ellas han manifestado que se encuentran listas para el juicio; sin embargo, lo determinante es el derecho de defensa adecuada”, dijo Alarcón López.