Arriban primeros contingentes de mujeres al Zócalo de la Ciudad de México

Integrantes y simpatizantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y del Movimiento Social por la Tierra fueron los primeros contingentes en arribar, este 8 de marzo, a la Plaza de la Constitución, del Zócalo de la Ciudad de la México, en el marco del Día Internacional de la Mujer, al que fueron convocados grupos feministas para marchar en la denominada #8M.

Los accesos al Zócalo fueron liberados por las autoridades capitalinas a las 9:00 horas y los contingentes llegaron una hora después. Sin embargo, se mantienen las vallas metálicas que rodean el Palacio Nacional desde la madrugada de ayer domingo.

Durante las primeras horas de este lunes, cientos de personas han acudido a dicha valla metálica que protege Palacio Nacional y en la que colectivos feministas escribieron el nombre de mujeres víctimas de feminicidio, a manera de ofrenda.

Se tiene previsto que este mismo día, alrededor de las 15:30 horas, varios contingentes feministas se concentren en el Monumento a la Revolución y después marchen al Zócalo capitalino.

INICIA EL DÍA CON PROTESTAS VIRTUALES

Además, a través de las diversas redes sociales, miles de mujeres se han manifestado de forma virtual a través de los hashtags #AlertaVirtual8M, #MareaVioleta, #8MTodasMarchamos y #NoEstamosSolas.

Asimismo, durante la transmisión en la plataforma YouTube de la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, miles de usuarias se manifestaron en el chat de la cuenta de del Gobierno de México, con frases como: “somos las voces de las que ya no están, no soy bot ni de partido, ni una menos, un violador no será gobernador y 8M”.

Aunado a ello, en Twitter, en Facebook o en Instragram, miles de mujeres han publicado fotografías y videos de ellas, o sus familias, al interior de sus domicilios particulares, vestidas como si fueran a acudir a una marcha tradicional, usando prendas moradas y portando pancartas con consignas.