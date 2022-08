Asegura López Obrador que en México hay estabilidad, pese a hechos violentos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que en México hay gobernabilidad y estabilidad, a pesar de los sucesos violentos que ocurrieron en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California en días recientes.

Además, acusó a los medios de comunicación y a sus adversarios de exagerar los hechos, y comentó que, para evitar la desinformación, prevé realizar reuniones de seguridad y conferencias de prensa los sábados.

“Decirle a la gente que hay gobernabilidad, hay estabilidad y al mismo tiempo hay un interés de nuestros adversarios, nuestros conservadores, de magnificar las cosas, de hacer periodismo amarillista, sensacionalista. Fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios. Sin embargo por la propaganda, la percepción es otra, y tiene que ver con el interés de quienes llevaron a cabo estas acciones de hacer también propaganda, quema de vehículos, quema de Oxxos, son muy obvios”, sostuvo.

“Ya estoy pensando en la posibilidad de que tengamos reuniones los sábados para que no se nos acumule tanto, seguridad y conferencia, porque si les damos tiempo a nuestros adversarios que quiere que nos vaya mal y están muy desesperados haciendo propaganda, usan los fines de semana para manipular, distorsionar las cosas”.

Entre el 12 y 14 de agosto se registraron 196 homicidios dolosos en el País, de los cuales Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Sonora concentran el 42 por ciento, según datos de la Secretaría Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana.

“Sin duda están exagerando nuestros adversarios, ya vimos al Reforma, y a Dolia [Estévez], y a otros. Y, además, hasta salió un comunicado de los organismos empresariales, y se difunde que en Estados Unidos advierten que no se venga a México por la violencia. Está como montado, es propagandístico. No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia”, afirmó el Presidente.

“Hay dos cosas: la realidad y la percepción. ¿Y qué manejan los medios del conservadurismo? Pues la percepción, crear un ambiente de miedo, de temor: ‘qué barbaridad, cómo está el país’. No es cierto. Entonces, es decirle a la gente que vamos bien, que no se dejen manipular, es evidente. Yo no sé si haya conexión o mano negra, si se haya instrumentado esto, si se haya articulado.

“De lo que no tengo duda es de que nuestros opositores, conservadores corruptos, sí ayudan en la propaganda negra. No hay nada que temer, estamos trabajando y cuidando al pueblo. Es bastante la propaganda que atajarla, las campañas dan calumnias de amarillismo, no hay que dejarla que corra, hay que atajar”, expresó López Obrador.