Adolfo Enríquez Vanderkam, activista que denunciaba la inseguridad que padece la población en Guanajuato, fue asesinado a balazos la noche del 21 de noviembre en la calle Doctor Hernández Álvarez, esquina con la calle 5 de Febrero, a una cuadra del Arco de la Calzada, en el municipio de León.

Según testigos del homicidio, el activista se encontraba en compañía de otra persona cenando tacos en un puesto callejero, cuando un hombre se le acercó y le disparó varias veces a la cabeza, para luego huir a bordo de una motocicleta.

Paramédicos de los servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos, donde confirmaron la muerte del activista, mientras que su acompañante, de aproximadamente 17 años de edad, fue trasladado a un hospital para su atención médica, ya que recibió un rozón en la cabeza.

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León confirmó el asesinato de Enríquez Vanderkam. Por su parte, la Alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos, lamentó el homicidio con una publicación en redes sociales dos horas después de los hechos.

En Facebook, donde contaba con más de 258 mil seguidores, el activista publicaba denuncias ciudadanas que le hacían llegar hasta la bandeja de mensajes de su perfil.

Las denuncias iban desde robos a casas, asaltos en vía pública, exponía a delincuentes, policías corruptos e incluso señalaba presuntas extorsiones que se realizaban en la ciudad de León. Además, el activista hacía un conteo diario en sus redes sociales de los asesinatos que se registraban en dicho municipio.

En febrero de 2022, Enríquez Vanderkam fue sentenciado a seis meses de prisión y multado por el delito de acecho, señalado por una policía municipal a la que exhibió manteniendo actividad sexual, en turno de trabajo, con un comandante.

“Acepto mi responsabilidad, yo subí una foto que no debí haber subido, entonces asumo mi responsabilidad, me declaré culpable y ya me sentenciaron”, aceptó Enríquez Vanderkam en entrevista con el diario local AM.

Aunque era Licenciado en Derecho y ejerció dicha profesión, en la actualidad, el activista laboraba en un centro terapéutico de apoyo a jóvenes con problemas de adicción a las drogas, ubicado en la colonia San Juan de Dios, en León, Guanajuato.