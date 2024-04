El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato calificó como “irresponsable” a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, luego que éste reveló que entre las principales líneas de investigación por el asesinato de Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena por la alcaldía de Celaya, estaba la de conflictos internos en dicho partido.

El 1 de abril de 2024, Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena por la alcaldía de Celaya, en el estado de Guanajuato, fue asesinada a balazos, alrededor de las 17:00 horas, durante un evento de campaña, llevado a cabo en la comunidad de San Miguel de Octopan.

A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena -cuya presidenta es Adriana Guzmán Serna-, exigió al mandatario guanajuatense y a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato -encabezada por Carlos Zamarripa Aguirre-, una indagatoria seria y también no restar importancia al asesinato de Gaytán Gutiérrez.

“Lamentamos y rechazamos la irresponsable declaración del Gobernador Diego Sinhue en relación al asesinato de nuestra amiga y compañera de lucha Gisela Gaytán Gutiérrez [...] Exigimos a la Fiscalía del Estado de Guanajuato una investigación seria, sin montajes ni chivos expiatorios para simular dar una certeza de seguridad y eficacia cuando, en realidad, se ha demostrado que no esa así. Exhortamos al Gobernador y autoridades competentes a no usar los medios para restar importancia a un asunto tan sensible y con tanta trascendencia”, señaló el Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

Rodríguez Vallejo declaró al periódico local AM, que se conocía que en Morena había pleitos internos por la candidatura a la Presidencia Municipal de Celaya, la cual finalmente obtuvo Gaytán Gutiérrez, el 27 de marzo de 2024, apenas días antes de iniciar su campaña.”He estado en contacto con la Fiscalía y hay varias líneas de investigación. Sabemos que había pleitos internos en Morena, que había también problemas con su candidatura y no descartamos ninguna”, dijo el gobernador al rotativo local.

“No estoy insinuando [que ocurrió por pugnas en Morena] te estoy dando un hecho, una de las líneas de investigación es el conflicto interno, oficialmente es una línea de investigación”, precisó el mandatario guanajuatense.

“Obviamente está la mano del crimen organizado, pero hay que ver quién es el interesado en que perdiera la vida la candidata. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, no se va a omitir ninguna línea de investigación, se van a agotar todas y ya la Fiscalía en su momento dará los avances correspondientes”, añadió Rodríguez Vallejo.

“Ella misma lo señaló en la entrevista que había pedido seguridad, nosotros suponemos que es precisamente por este tema [amenazas], pero en su momento la Fiscalía les dará a conocer los hechos. Ella trae una persona armada, tenía una escolta que también sus declaraciones van a ser importantes para saber lo que pasó”, insistió el gobernador.

Aunque en el estado de Guanajuato se llevaban a cabo una serie de operativos coordinados con el Ejército mexicano, para buscar a los responsables del asesinato de Gaytán Gutiérrez, el mandatario guanajuatense reportó que hasta ese momento no había detenidos por el crimen contra la candidata a presidenta municipal.

“Ya hay algunas personas que se han estado identificando y yo creo que pronto habrá resultado, es lo que demanda la ciudadanía y lo que le exigimos todos a la Fiscalía [estatal]”, adelantó Rodríguez Vallejo, quien también enfatizó que los procesos para dar seguridad a candidatos fueron muy burocráticos.

“La verdad es que el protocolo que se tenía implementado por los institutos electorales, yo creo que era muy burocrático, lo que hemos acordado, porque ese día hablé con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hablé con la Secretaria [de Seguridad y Protección Ciudadana Federal) Rosa Icela [Rodríguez Velázquez], fue hacerlo mucho más práctico”, dijo el gobernador.

“Candidato que requiere el apoyo que lo haga directamente, no necesitamos mediar con procesos electorales para que se les proporcione seguridad, y que lo hagamos todos los tres niveles de Gobierno: Guardia Nacional, Policía Municipal y el Estado, para poder dar cobertura a todos los candidatos”, planteó.

“Se está evaluando con la Guardia [Nacional], con los municipios, de qué manera damos cobertura según el riesgo, porque hay algunos otros, también nos lo han dicho candidatos yo no quiero traer a alguien diario y todo el día, yo quiero que me cuiden en mis eventos, entonces cambia la estrategia según sea el caso”, detalló.

“Tendremos que hacerlo porque evidentemente sabemos que se vuelve vulnerable al no poder tocar a algún candidato van por la familia. Tendría que ser ya casos especiales y con denuncias específicas por alguna amenaza, porque también tenemos la tarea diaria de cuidar personas defensoras de derechos humanos, periodistas, tenemos una sinfín de tareas que se hacen todos los días de resguardo de personas, de testigos inclusive que nos demandan los jueces, entonces hay mucho mucho trabajo, pero tenemos que redoblar esfuerzos y garantizar la seguridad”, planteó.

“Es evidente el uso, es lamentable porque pareciera que estamos preocupados ya por nombrar candidato, ese mismo día estaban diciendo opciones de candidatura, realmente no había un luto ni un digamos un verdadero dolor por este fallecimiento y yo los vi como aprovechando, sacando una raja política, lo cual me parece, repito, lamentable”, abundó Rodríguez Vallejo.

“Sé que son así las campañas pero creo que este rostro que ha mostrado Morena es el rostro más bajo de la política. Lo que pasó en el Congreso el otro día, la manifestación pidiendo justicia y termina en un mitin y con risas y porras para una candidata”, reprochó.

“No sé, pero como que el gobernador gobierna, pero no manda, para decirlo claro. Lamentable, porque es una buena persona, pero ya no podemos callar, porque no podemos ser tapadera de nadie, máxime cuando está de por medio la vida de las personas”, comentó López Obrador”, dijo AMLO, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo el 2 de abril de 2024.

“El país está hecho un caos, y a mi también me cae muy bien el presidente, lo respeto, pero si él cree que yo gobierno pero no mando, él manda pero no gobierna, porque el país está hecho un desastre”, respondió el gobernador de Guanajuato.

Durante una gira de por Villagrán, llevada a cabo el 6 de abril de 2024, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, candidata de la coalición de los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), a la gubernatura de Guanajuato, no sólo advirtió una limpia en caso de ganar, sino también en investigar a los titulares de la Fiscalía guanajuatense y de la Secretaría Seguridad Pública estatal, Alvar Cabeza de Vaca Appendini.

“Vamos a hacer una limpia, no nada más vamos a quitar al mentado Zamarripa y al mentado Cabeza de Vaca, vamos a limpiar las instituciones de la serie de corrupción que está metido ahí en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Seguridad Pública estatal, y además, no nada más que se vayan a su casa a descansar, se les va a investigar, y si existen las pruebas, que seguramente las vamos a encontrar, los vamos a llevar a donde siempre debieron haber estado, a juicio y a la cárcel”, expuso Alcaraz Hernández.

El 5 de abril de 2024, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, ex titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y candidato a senador por Guanajuato, por la coalición integrada por Morena, PT y PVEM, publicó un video, en su cuenta de la red social X, en el que acusó que en la FGE ya se planeaba un “montaje” por el crimen de Gaytán Gutiérrez, por lo cual pidió a la Fiscalía General de la República (FGR), atraer el caso.

“La Fiscalía General del Estado no tarda en presentar un montaje al estilo [Genaro] García Luna sobre el asesinato de nuestra amiga y compañera Gisela Gaytán, con las prácticas más corruptas van a torcer el derecho, esconder la verdad y pisotear la justicia como lo hacen siempre”, dijo el ex funcionario federal.

“Le pido al señor presidente Andrés Manuel López Obrador que solicite respetuosamente a la FGR que atraiga la investigación del caso del asesinato de la compañera Gisela. Si lo dejamos en manos del estado no se hará justicia nunca, no lo podemos permitir [...] Le pido al gobernador y al fiscal que recapaciten, les exijo que no se pasen de rosca. No vamos a permitir que revictimicen a Gisela y mucho menos que mancillen su memoria”, insistió el ex titular de la Profeco.

El 6 de abril de 2024, cientos de simpatizantes y militantes de Morena marcharon en la capital de Guanajuato para exigir justicia por el asesinato de la candidata a la Alcaldía de Celaya. Entre otras cosas, solicitaron que la FGR atrajera las investigaciones y, al mismo tiempo rechazaron la versión del gobernador respecto a las primeras indagatorias del caso.

“Desde el Comité Ejecutivo Estatal de Morena exigimos a la Fiscalía del Estado de Guanajuato una investigación seria sin montajes o chivos expiatorios para simular dar certeza de seguridad y eficacia, cuando en realidad se ha demostrado que no es así [...] no confiamos en las autoridades estatales y consideramos pertinente que la FGR atraiga el caso para garantizar la impartición de justicia”, expuso el partido en un posicionamiento.

“Lamentamos y rechazamos la irresponsable declaración del gobernador Diego Sinhue Rodríguez en relación al asesinato de nuestra amiga y compañera de lucha Gisela Gaitán Gutiérrez. Asimismo, exhortamos al Gobernador y a las autoridades competentes a no usar a los medios para restar importancia a un asunto tan sensible y con tanta trascendencia como es este”, insistió el Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

La denominada marcha por la paz fue encabezada por amigos cercanos y familiares de Gaytán Gutiérrez, por la dirigente estatal de Morena, así como por Sheffield Padilla, candidato por dicho partido al Senado en esa entidad.

El 5 de abril de 2024, elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y del Ejército mexicano detuvieron a cuatro presuntos implicados en el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya.

Durante las investigaciones para dar con los responsables del asesinato de Gaytán Gutiérrez, en las comunidades de Santa Rosa de Lima, en Villagrán, y, en San Antonio de las Maravillas, en Juventino Rosas, se detuvo a cuatro personas en posesión de armas, que podrían supuestamente relacionadas con el homicidio de la candidata.