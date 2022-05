Asesinatos de periodistas se investigan a fondo, afirma López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López lamentó, el 10 de mayo del 2022 los homicidios de la directora del portal El Veraz, Yesenia Mollinedo Falconi, y la reportera Sheila Johana García Olivera, en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz, y dijo que se está realizando una investigación a fondo de la que pronto se presentará un informe.

“Estamos ya en la investigación, pronto vamos a tener un informe, es lamentable, y nuestro abrazo fraterno a los familiares de las víctimas. Hay un personal atendiendo de manera especial este crimen. Se está haciendo la investigación de fondo”, señaló el mandatario nacional.

“Ahí [Cosoleaque], desgraciadamente, en los últimos tiempos ha habido otros asesinatos de quien fue ex presidenta municipal y de su hija y ahora esto”, recordó, en referencia a que en febrero del 2021 fueron asesinadas la ex alcaldesa Gladys Merlín Castro, y, su hija, Carla Enríquez Merlín, ex candidata a diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que su Gobierno está trabajando para proteger a los ciudadanos, sin embargo adjudicó la violencia a la descomposición social, herencia de las administraciones anteriores, según dijo.

“Estamos trabajando todos los días, todos los días estamos trabajando como nunca se había hecho para proteger a las mujeres y a todos los ciudadanos. Es que había mucha descomposición social y sigue habiendo, fueron 36 años de ignominia”, abundó el político tabasqueño.

ASESINAN A DOS MUJERES PERIODISTAS EN COSOLEACAQUE, VERACRUZ

Yessenia Mollinedo Falconi, directora del medio digital El Veraz, y la camarógrafa Sheila Johana García Olvera, fueron asesinadas a balazos, alrededor de las 15:00 horas del 9 de mayo del 2022, cuando se encontraban dentro de un automóvil marca Ford, modelo Fiesta, color gris, estacionado afuera de una tienda de conveniencia OXXO, ubicada en la calle Benito Juárez, colonia Cerro Alto, en el municipio de Cosoleacaque, en el estado de Veracruz.

Según testigos, citados por medios locales, dos sujetos armados a bordo de una motocicleta las sorprendieron y les dispararon a quemarropa en varias ocasiones. Las comunicadoras quedaron recargadas una contra la otra, en los asientos del piloto y el copiloto. Los mismos medios locales informaron que la camarógrafa García Olvera murió en el lugar. Mientras que Mollinedo Falconi fue trasladada aún con signos vitales al Hospital de Minatitlán, sin embargo, falleció por los siete impactos de bala que recibió.

En la zona del crimen, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal implementan un intenso operativo, e, incluso, un helicóptero de la misma institución sobrevuela el lugar. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el doble crimen e indicó que se inició carpeta de investigación.

“La trilogía investigadora, fiscales, peritos y policías ministeriales, llevan a cabo las diligencias que permitan establecer las causas y dar con el o los responsables del mismo”, indicó la Fiscalía estatal en su cuenta de la red social Twitter.

“La Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, asegura que no habrá impunidad; se agotarán todas las líneas de investigación, incluida su actividad periodística”, abundó, en otro tuit, la institución de procuración de justicia veracruzana.

Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, informó que los gobiernos Federal y Estatal trabajarán juntos para esclarecer la muerte de las periodistas. “El compromiso es que no haya impunidad”, prometió en Twitter.

Mientras que el gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez aseveró en una serie de tuits, que se puso en contacto con Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, y con los mandos estatales, para coordinar la búsqueda de los homicidas.

“Se ha activado ya un operativo coordinado de búsqueda de los responsables por el homicidio de una periodista en el municipio de Cosoleacaque. Que le quede claro a quien no quisiera entenderlo, en Veracruz ya no hay ni complicidades ni se tolerará estas agresiones cualquiera”, mencionó el mandatario de Veracruz.

“Daremos con los perpretadores de este crimen, habrá justicia y no habrá impunidad como lo hemos dicho y hecho en otros casos. El gobierno de Veracruz ya no es omiso ni cómplice, vamos tras ellos”, enfatizó el gobernador veracruzano.

“Desde la @SSPCMexico condenamos los asesinatos de las periodistas Yessenia Mollinedo y Sheila Johana García. Ya se pusieron a disposición del gobernador @CuitlahuacGJ y @FGE_Veracruz las capacidades operativas y de investigación que coadyuven a esclarecer los hechos”, señaló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal en Twitter.

En tanto que la organización no gubernamental internacional, Artículo 19, condenó y documentó el homicidio de las periodistas Yesenia Mullinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, enfatizando que con “estos hechos suman 3 mujeres periodistas asesinadas en México durante 2022”.

“Esto ocurre el mismo día cuando el gremio periodístico protesta para exigir justicia y verdad por el asesinato de Luis Enrique Ramirez en #Sinaloa. Reiteramos a @FGE_Veracruz y a @FiscaliaSinaloa investigar de forma diligente, imparcial, enfocándose en la labor periodística”, exigió la ONG en una serie de tuits.

Aunado a la anterior, Artículo 19 instó al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a coordinarse con las autoridades estatales en Sinaloa y Veracruz, para brindar protección urgente a las familias de los comunicadores asesinados.

“ARTICLE 19 continua la documentación de estos asesinato y de otros ataques contra la prensa. En México, donde se agrede a periodistas cada 14 horas, el @GobiernoMX debe admitir la crisis de violencia e implementar medidas urgentes para proteger la libertad de expresión”, insistió la ONG internacional en Twitter.